WAC game at The Orleans in Las Vegas postponed

GAME HAPPENING AT THE ORLEANSHOTEL HAS BEEN POSTPONED ...AFTER A PERSON AFFILIATED WITHEITHER C-S-U-B OR GRAND CANYONUNIVERSITY WAS TAKEN TO A LOCALHOSPITAL TO BE EXAMINED FORCORONAVIRUS..BOTH TEAMS ARE AFFILIATED WITH"THE WESTERN ATHLETICCONFERENCE"..THE LEAGUES COMMISSIONERTELLING A REPORTER FROM OURSISTER STATION IN BAKERSFIELDTHE PERSON DID NOT ENTER THEARENA..HE ALSO SAYS HE HAS NEVER SEENANYTHING LIKE THIS..0:24 THIS IS OBVIOUSLYSOMETHING THAT ISNATIONWIDE..IN THAT LAST 6 OR 7HOURSOFFICIALS NOW PLAN TO MEET TODECIDE IF THE TOURNAMENT WILLCONTINUE.AS MANY PEOPLE ARE BEINGMONITORED FOR CORONAVIRUS INTHE VA