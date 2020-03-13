Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Coronavirus: The Facts pt 3

Coronavirus: The Facts pt 3

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 03:08s - Published < > Embed
Coronavirus: The Facts pt 3
Coronavirus: The Facts pt 3
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Coronavirus: The Facts pt 3

[MUSIC]THE WORLD HEALTH ORGANIZATIONSAYS CORONAVIRUS CAN BECLASSIFIED AS A PANDEMIC.WHAT IS A PANDEMIC?WHAT DOES IT MEAN FOR SOMETHINGLIKE CORONAVIRUS?ANNIE TAYLOR IS TAKING A LOOK ATTHE DEBATE.WHEN PEOPLE THINK OF PANDEMICS,THEY MIGHT THINK OF ADISEASE.BUT IT TURNS OUT PANDEMICS HAVENOTHING TO DO WITH SEVERITY ANDEVERYTHING TO DO WITH LOCATION.BY DEFINITION, A PANDEMIC IS THEGLOBAL SPREAD OF A DISEASE THATIMPACTS A LARGE NUMBER OFPEOPLE.THINK OFING ATTHE TOP OF A THREE-TIER SYSTEMOUTBREAKS ARE AT THE BASE.THEY HAPPEN WHEN CASES OF ADISEASE SUDDENLY SURGE PASTEXPECTATIONS.THE FLU IS AN EXAMPLE OF ANOUTBREAK DOCTORS EXPECT TO SEEEVERY YEAR.ON THE SECOND LEVEL: EPIDETHEY HAPPEN WHEN THE DISEASEINVOLVED IN THE OUTBREAK SPREADSQUICKLY TO A LOT OF PEOPLE IN ASHORT PERIOD OFTHEY CAN BE LOCAL OR REGIONAL.YOU’LL FIND PANDEMICS ON THETHIRD TIER.THEY’RE BASICALLY EPIDEMICS BUTON A GLOBAL LEVEL.THAT TYPICAL MOREINFECTIONS AND MORE DEATHS.OFTEN THE RESULTOF A NEW VIRUS OR NEW STRAIN OFVIRUS...ACCORDING TO THE ASSOCIATION FORPROFESSIONALS IN INFECTIONCONTROL AND EPIDEMIOLOGY.IT SAYS NEW DISEASES SPREAD FASTBECAUSE PEOPLE DON’T HAVETHEY ALSO OFTEN CAUSEDISRUPTION, ECLE,AND GENERALSO, WHAT DOES THIS MEAN FORCOVID19?THERE’S NO SPECIFIC IN THAT TRIGPANDEMIC DESIGNATION.AND U-S LEADERS RECENTLY SAIDTHE WORD IS LARGELY UP TOINTERPRETATION.FOR THAT REASON, DIFFERENTHEALTH ORGANIZ DECLARECOVID19 A PANDEMIC AT DIFFERENTETIMES.CAN HELP GET TWITH FINDING - AND FUNDING - ASOLUTION.SO MANY OF THE THINGS THAT WEBUY COME FROM OUTSIDE THE UNITEDSTATES.SO, YOU MAY BE WONDERING IF YOURPRODUCTS AND PACKAGES ARE SAFEFROM CORONAVIRUS.CORONVIRUS CAN STAY ON SURFACESFOR A FEW HOURS OR UP TO SEVERALDAYS DEPENDISURFACE.BUT THE WORLD HEALTHORGANIZATION SAYS IT'S VERYUNLIKELY THE VIRUS WILL STAY ONA PACKAGE AFTER IT’S BEEN MOVEDAND EXPOSED TO DIFFERENTCONDITIONS AND TEMPERATURES.HEALTH EXPERTS ALSO TELL US THEPOSSIBILITY OF AN INFECTEDPERSON CONTAMINATING PRODUCTSYOU'RE GETTING IS LOW.IF YOU STILL THINK SOMETHING MAYBE CONTAMINATED, THE WORLDHEALTH ORGANIZATION RECOMMENDSUSING A NIT.AFTER THAT, YOU SHOULD WASH YOURHANDS OR CLEAN THEM WITH ANALCOHOL-BASED SANITIZER.EXPERTS SAY SIMPLE THINGS LIKEWASHING YOUR HANDS CAN HELP KEEPPEOPLE HEALTHY.NEXT, THE VISUAL YOU WON'T WANTTO MISS.NSMAKE PEOPLE RETHINK HOW THEY




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Coronavirus: The Facts pt 2 [Video]Coronavirus: The Facts pt 2

Coronavirus: The Facts pt 2

Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2     Duration: 04:55Published

Coronavirus: The Facts pt 1 [Video]Coronavirus: The Facts pt 1

Coronavirus: The Facts pt 1

Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2     Duration: 08:22Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.