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Public Health Director Debunks Dangerous Myths Surrounding Coronavirus Pandemic

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Public Health Director Debunks Dangerous Myths Surrounding Coronavirus Pandemic

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The U.S. State Department found roughly two million false coronavirus conspiracy tweets spread in just three weeks.

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Public Health Director Debunks Dangerous Myths Surrounding Coronavirus Pandemic

NO ---GARLIC' WATER'S NOT A CURE FORGARLIC' WATER'S NOT A CURE FORCOVID-19...COVID-19...AND THE VIRUS IS NOT JUST AAND THE VIRUS IS NOT JUST AAND THE VIRUS IS NOT JUST A"BAD FLU.""BAD FLU."BUT THAT'S THE KIND OF STUFFFLOATING AROUND THE INTERNET...FLOATING AROUND THE INTERNET...THAT LOCAL PUBLIC HEALTHTHAT LOCAL PUBLIC HEALTHTHAT LOCAL PUBLIC HEALTHDIRECTORS LIKE KIRSTEN JOHNSONDIRECTORS LIKE KIRSTEN JOHNSONDIRECTORS LIKE KIRSTEN JOHNSONARE TRYING TO FIGHT.DIRECTORS LIKE KIRSTEN JOHNSONARE TRYING TO FIGHT.'WEVE HEARD A LOT.'ARE TRYING TO FIGHT.'WEVE HEARD A LOT.''WEVE HEARD A LOT.'JOHNSON STRESSES THAT NO ONEJOHNSON STRESSES THAT NO ONE------NO AGE, RACE, OR BACKGROUND.NO AGE, RACE, OR BACKGROUND.NO AGE, RACE, OR BACKGROUND.IS IMMUNE.IS IMMUNE.THAT'S BECAUSE COVID-19 IS NEWTHAT'S BECAUSE COVID-19 IS NEW-- WE DON'T HAVE VACCINES AND-- WE DON'T HAVE VACCINES AND-- WE DON'T HAVE VACCINES ANDSPECIFIC TREATMENTS LIKE WE DO-- WE DON'T HAVE VACCINES ANDSPECIFIC TREATMENTS LIKE WE DOFOR THE FLU.SPECIFIC TREATMENTS LIKE WE DOFOR THE FLU.SPECIFIC TREATMENTS LIKE WE DOFOR THE FLU.ON THAT NOTE...FOR THE FLU.ON THAT NOTE...FOR THE FLU.ON THAT NOTE...JOHNSON SAYS A LOT OF PEOPLE AREON THAT NOTE...JOHNSON SAYS A LOT OF PEOPLE AREON THAT NOTE...JOHNSON SAYS A LOT OF PEOPLE AREMIXING UP THE IDEAS OFJOHNSON SAYS A LOT OF PEOPLE AREMIXING UP THE IDEAS OFJOHNSON SAYS A LOT OF PEOPLE AREMIXING UP THE IDEAS OF'ISOLATION' ANDMIXING UP THE IDEAS OF'ISOLATION' AND'QUARANTINE."'ISOLATION' AND'QUARANTINE."'ISOLATION' AND'QUARANTINE."'SO I THINK OF IT AS 'ISOLATION'QUARANTINE."'SO I THINK OF IT AS 'ISOLATION'SO I THINK OF IT AS 'ISOLATION'SO I THINK OF IT AS 'ISOLATIONIS SICK.'

ITS JUST A GOOD WAY'SO I THINK OF IT AS 'ISOLATIONIS SICK.'

ITS JUST A GOOD WAYTO THINK ABOUT IT.

IF SOMEONE ISIS SICK.'

ITS JUST A GOOD WAYTO THINK ABOUT IT.

IF SOMEONE ISIS SICK.'

ITS JUST A GOOD WAYTO THINK ABOUT IT.

IF SOMEONE ISISOLATED THAT MEANS THEY ARE ATTO THINK ABOUT IT.

IF SOMEONE ISISOLATED THAT MEANS THEY ARE ATTO THINK ABOUT IT.

IF SOMEONE ISISOLATED THAT MEANS THEY ARE ATHOME, SHOULD BE IN ONE ROOM, INISOLATED THAT MEANS THEY ARE ATHOME, SHOULD BE IN ONE ROOM, INHOME, SHOULD BE IN ONE ROOM, INTHEIR OWN BATHROOM, FOOD BEINGTHEIR OWN BATHROOM, FOOD BEINGBROUGHT TO THEM.

IF SOMEONE ISTHEIR OWN BATHROOM, FOOD BEINGBROUGHT TO THEM.

IF SOMEONE ISIN QUARANTINE, THAT JUST MEANSBROUGHT TO THEM.

IF SOMEONE ISIN QUARANTINE, THAT JUST MEANSBROUGHT TO THEM.

IF SOMEONE ISIN QUARANTINE, THAT JUST MEANSTHEY AREIN QUARANTINE, THAT JUST MEANSTHEY ARETHEY ARESEPARATING THEMSELVES SOCIALLYSEPARATING THEMSELVES SOCIALLYFROM INTERACTING OUTSIDE OFSEPARATING THEMSELVES SOCIALLYFROM INTERACTING OUTSIDE OFTHEIR HOME.'FROM INTERACTING OUTSIDE OFTHEIR HOME.'THEIR HOME.'THE MEDICAL COMMUNITY DOESN'TTHE MEDICAL COMMUNITY DOESN'TKNOW FOR SURE HOW LONG YOUREKNOW FOR SURE HOW LONG YOUREKNOW FOR SURE HOW LONG YOURECONTAGIOUS...KNOW FOR SURE HOW LONG YOURECONTAGIOUS...BUT THERE ARE DIFFERENT WAYSCONTAGIOUS...BUT THERE ARE DIFFERENT WAYSCONTAGIOUS...BUT THERE ARE DIFFERENT WAYSCOVID-19 CAN SPREAD.BUT THERE ARE DIFFERENT WAYSCOVID-19 CAN SPREAD.BUT THERE ARE DIFFERENT WAYSCOVID-19 CAN SPREAD.'I AM WITHIN SIX FEET OF YOUCOVID-19 CAN SPREAD.'I AM WITHIN SIX FEET OF YOUCOVID-19 CAN SPREAD.'I AM WITHIN SIX FEET OF YOURIGHT NOW.

NOW YOU AND I'I AM WITHIN SIX FEET OF YOURIGHT NOW.

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NOW YOU AND IARE CONTACTS.

CONTACT SPREADRIGHT NOW.

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CONTACT SPREADMEANS I AM GOING TO GET IT FROMARE CONTACTS.

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CONTACT SPREADMEANS I AM GOING TO GET IT FROMYOU.

COMMUNITY SPREAD MEANS I AMMEANS I AM GOING TO GET IT FROMYOU.

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COMMUNITY SPREAD MEANS I AMGOING TOGOING TOTHE GROCERY STORE, ANDTHE GROCERY STORE, ANDPOTENTIALLY SOMEONE AT THETHE GROCERY STORE, ANDPOTENTIALLY SOMEONE AT THEGROCERY STORE WAS SICK AND I AMPOTENTIALLY SOMEONE AT THEGROCERY STORE WAS SICK AND I AMPOTENTIALLY SOMEONE AT THEGROCERY STORE WAS SICK AND I AMGOING TO GET ITGROCERY STORE WAS SICK AND I AMGOING TO GET ITGOING TO GET ITFROM THEM.'FROM THEM.'THAT'S WHY YOU'RE SEEING ALLTHAT'S WHY YOU'RE SEEING ALLTHAT'S WHY YOU'RE SEEING ALLTHOSE CLOSINGS -- THEY'RE ATHOSE CLOSINGS -- THEY'RE ATHOSE CLOSINGS -- THEY'RE APREVENTATIVE MEASURE...PREVENTATIVE MEASURE...PREVENTATIVE MEASURE...NOT A SCARE TACTIC.PREVENTATIVE MEASURE...NOT A SCARE TACTIC.'

I THINK THE MESSAGE IS YES, WENOT A SCARE TACTIC.'

I THINK THE MESSAGE IS YES, WENOT A SCARE TACTIC.'

I THINK THE MESSAGE IS YES, WESHOULD BE CONCERNED,' I THINK THE MESSAGE IS YES, WESHOULD BE CONCERNED,' I THINK THE MESSAGE IS YES, WESHOULD BE CONCERNED,YES WE SHOULD TAKE PRECAUTIONS.SHOULD BE CONCERNED,YES WE SHOULD TAKE PRECAUTIONS.SHOULD BE CONCERNED,YES WE SHOULD TAKE PRECAUTIONS.BUT WE ALSO SHOULD NOT PANIC.

WEYES WE SHOULD TAKE PRECAUTIONS.BUT WE ALSO SHOULD NOT PANIC.

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WEDON'T NEED ALL THE TOILETBUT WE ALSO SHOULD NOT PANIC.

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WEDON'T NEED ALL THE TOILETPAPER.'DON'T NEED ALL THE TOILETPAPER.'PAPER.'MORAL OF THE STORY: QUESTION THESOURCE OF EVERYTHING YOU READ.SOURCE OF EVERYTHING YOU READ.EXAMPLES OF GOOD SOURCES INCLUDEEXAMPLES OF GOOD SOURCES INCLUDEEXAMPLES OF GOOD SOURCES INCLUDEYOUR PUBLIC HEALTH DEPARTMENT,YOUR PUBLIC HEALTH DEPARTMENT,YOUR PUBLIC HEALTH DEPARTMENT,THE WORLD HEALTH ORGANIZATION...YOUR PUBLIC HEALTH DEPARTMENT,THE WORLD HEALTH ORGANIZATION...AND THE C-D-C.THE WORLD HEALTH ORGANIZATION...AND THE C-D-C.AND THE C-D-C.AND THE C-D-C.HERE AT FOX SIX...HERE AT FOX SIX...HERE AT FOX SIX...WE'RE WORKING HARD TO MAKE SUREWE'RE WORKING HARD TO MAKE SUREWE'RE WORKING HARD TO MAKE SUREWE'RE BRINGING YOU INFORMATIONWE'RE WORKING HARD TO MAKE SUREWE'RE BRINGING YOU INFORMATIONFROMWE'RE WORKING HARD TO MAKE SUREWE'RE BRINGING YOU INFORMATIONFROMSCIENTISTS...WE'RE BRINGING YOU INFORMATIONFROMSCIENTISTS...WE'RE BRINGING YOU INFORMATIONFROMSCIENTISTS...HEALTH EXPERTS...FROMSCIENTISTS...HEALTH EXPERTS...SCIENTISTS...HEALTH EXPERTS...HEALTH EXPERTS...HEALTH EXPERTS...AND PEOPLE WHO KNOW WHAT THEY'REHEALTH EXPERTS...AND PEOPLE WHO KNOW WHAT THEY'RETALKING ABOUT.AND PEOPLE WHO KNOW WHAT THEY'RETALKING ABOUT.TALKING ABOUT.



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