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Boston Public Schools to close March 17-April 27

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Boston Public Schools to close March 17-April 27

Boston Public Schools to close March 17-April 27

"We've determined that now is the time to take bold action and slow the spread of this virus.

This is to protect our school communities and all of our residents."

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Boston Public Schools to close March 17-April 27

WAIT FOR MORE CASES.WE ARE DETERMINED NOW IS THETIME TO TAKE ACTION AND TO SLOWTHE SPREAD OF THE VIRUS.THIS IS TO PROTECT OUR SCHOOLCOMMUNITIES AND ALL OF OURRESIDENTS.THAT IS WHY STARTING ON TUESDAY,MARCH 17, WE ARE CLOSING ALL BUSAND PUBLIC SCHOOL STUDENTS,BOSTON PUBLIC SCHOOLS TO ALLSTUDENTS.THIS IS OUT OF ABUNDANCE OFCAUTION TO MAKE SURE WE ARETAKING ACTION TO PROTECT OURSTUDENTS, FAMILIES, TEACHERS ANDDOLLAR STAFF.=-- AND ALL OUR STAFF.OUR INTENTION IS TO REOPEN APRIL7.IF THE SITUATION IN BOSTON WITHTHE CORONAVIRUS CHANGES FOR THEBETTER AND WE PRAY THAT IT DOES,WE WILL BRING OUR STUDENTS BACKBEFORE APRIL 27.THE BOSTON PUBLIC SCHOOLS WILLBE OPEN THIS MONDAY FOR AREGULAR SCHOOL DAY TO ALLOWPARENTS SOME FLEXIBILITY TOPLAN.FOR STUDENTS TO GATHER THEIRBELONGINGS.



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