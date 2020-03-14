Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Coronavirus and travel

Coronavirus and travel

Video Credit: KMTV Action 3 News - Duration: 01:46s - Published < > Embed
Coronavirus and travel
How the virus is impacting travel
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Coronavirus and travel

FOR AIRLINES..CRUISE LINERS..YOU NAME IT..THE VIRUS ISDISRUPTINGEVERYTHING ..NAT 05 WE WILL BESUSPENDING ALLTRAVEL FROMEUROPE TO THEUNITED STATESPRESIDENT TRUMPANNOUNCED ATRAVEL BAN -- OFEUROPEANSCOMING TO THEUS..EXCLUDING THEUNITED KINGDOMAND IRELAND..ITS CREATEDWIDESPREADCONFUSION -- ONWHAT TO DO..AMERICANS ARESTILL ALLOWED TOTRAVEL BACK ANDFORTH..BUT HEADING TOEUROPE TOPLACES LIKE ITALY..MIGHT NOT BE THEBEST OPTION..AND TOURISTDESTINATIONS LIKEROME ..ARE GHOSTTOWNS..10:48:28EVERYTHING ISSHUT DOWN..WHAT A SHAME ITWOULD BE SPEND5000 ON A DREAMVACATION AND GOSOMEWHERE ANDNOT BE ABLE TOGO SEE THEVATICAN ANDTHOSE MAJORMONUMENTSDONNA DUTCHEROWNS CELEBRATETRAVEL IN OMAHA..LIKE SO MANYOTHERBUSINESSES..SHESEXPERIENCING THEBLOW-BACK FROMTHE CORNA VIRUS..10:44:02 ITS BEEN ALOT OF WORK..JUST TRYING TOWALK PEOPLETHRU THE WHOLEPROCESS ..SHES GETTINGCALLS ABOUTCHANGING THEIRDESTINATIONS..FROM EUROPE TOTHE CARIBBEAN..OR MOVING THEIRTRIPS TO A LATERDATE..AIRLINES ANDCRUISES AREOFFERINGVOUCHERS..OR DISCOUNTS..10:44:09 EVERYVACATIONPACKAGE HAS ADIFFERENTSCENARIO..SOME THINGS AREREFUNDABLE..SOME THINGSAREN'T..DUTCHER SAYSSHE HASNT SEENTHIS KIND OFDISRUPTION SINCETHE TERRORATTACKS ON 9/11 ..AND SAYS PEOPLENEED TO REMAINCALM..10:51:12 YOULEARN TO WAITUNTIL THEVENDORS COMEOUT WITH THEPROPER RULES INTHIS STATION..AND NOT OVERREACT..AND JUST TAKE ADEEP BREATH ANDTHATS WHATWE'VE DOWN FOROUR CLIENTS..LETS DO THERIGHT THING ATTHE RIGHT TIMEJEFF VAN SANT -- 3NEWS NOW.TO SEE ALL OF THECORONAVIRUSSTORIES THEINVESTIGATIVE




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Coping with Virus Anxiety [Video]Coping with Virus Anxiety

How a local therapist recommends managing stress caused by anxiety brought on by the coronavirus.

Credit: KMTV Action 3 News     Duration: 01:14Published

What Is the U.S. Doing with Coronavirus Testing That Made a Congresswoman Say ‘We Are Trailing Far Behind’? [Video]What Is the U.S. Doing with Coronavirus Testing That Made a Congresswoman Say ‘We Are Trailing Far Behind’?

Veuer’s Justin Kircher has a breakdown of why South Korea is way ahead of the U.S. when it comes to testing for the coronavirus.

Credit: Veuer     Duration: 01:30Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.