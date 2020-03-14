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Arizona courts operations change amid COVID-19

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 00:33s - Published < > Embed
Arizona courts operations change amid COVID-19

Arizona courts operations change amid COVID-19

An order issued Friday afternoon says jury trials already in progress will continue, but all other cases will be postponed at least until April 10.

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Arizona courts operations change amid COVID-19

COURTHOUSES.

AN ORDER ISSUEDTHIS AFTERNOON -- SAYS JURYTRIALS ALREADY IN PROGRESSWILL CONTINUE -- BUT ALL OTHERCASES WILL BE POSTPONED ATLEAST UNTIL APRIL 10TH.

JUDGESCAN HOLD HEARINGS WITHOUTJURIES AT THEIR DISCRETION.FUNCTIONS LIKE CITIZENSHIPCEREMONIES OFTEN HELD ATFEDERAL COURTHOUSES WILL ALSOBE POSTPONED.

AT THE STATECOURT LEVEL -- JURY TRIALSWILL CONTINUE -- BUT THECOURTS WILL DISCOURAGE LESSESSENTIAL VISITS LIKE SCHOOLTOURS AND WORK TO DO MOREHEARINGS BY TELEPHONE.HERE'S WHAT'S NEW NATIONAL




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