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Palm Beach Central vs Palm Beach Gardens

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:48s - Published < > Embed
Palm Beach Central vs Palm Beach Gardens
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Palm Beach Central vs Palm Beach Gardens

TWO WEEKS... TONIGHT THOUGHPALM BEACH GARDENS WELCOMED INPALM BEACH CENTRAL IN... WE'RESCORELESS UNTIL THE BOTTOM OFTHE THIRD -- PALM BEACHGARDENS ON THE ATTACK WITHRUNNERS ON THE CORNERS.

JOSHHOGUE WITH THE SINGLE TOSHALLOW RIGHT FIELD AND THAT'SENOUGH FOR THE GATORS TO WAVEAROUND DJ CHRISTIAN.

IT'S ONENOTHING, GARDENS... NEXTBATTER -- CADE BUSH FINDS THEGAP AS THIS BALL MAKES ITS WAYTO THE OUTFIELD -- AND THAT'LLSCORE TWO MORE GARDENS RUNS...THE GATORS PUT UP THREE RUON FOUR HITS IN THE BOTTOM OFTHE THIRD... NEXT INNING --IT'S THREE-ONE GARDENS WHEN CJKAYFUS CONNECTS.

THE GARDENS'FIRST BASEMAN CAN'T HANDLE THECHOPPER... THAT WOULD SCOREROBERT MELCHIONNA THE BRONCOS'LATE COMEBACK PUSH FALLS SHORT-- PALM BEACH GARDENS HOLDSOFF PALM BEACH CENTRAL, FITO FOUR...TODAY TH




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Gunnett Carlson RT @PBRFlorida: Power25 Week 4 Rankings 3/16 ▫️American Heritage Delray remains at No. 1 ▫️Biggest Movers: 🔺Niceville 🔻Palm Beach Central… 24 minutes ago

hagjrg

MakingTheGrade @MiamiHerald If that many gullible morons live (in N., Central, & Palm Beach) Fl., it may finally be time to sever… https://t.co/RZ47WXpeK3 4 hours ago

PBRFlorida

PBR Florida Power25 Week 4 Rankings 3/16 ▫️American Heritage Delray remains at No. 1 ▫️Biggest Movers: 🔺Niceville 🔻Palm Beach… https://t.co/JaJ44BJFP7 5 hours ago


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