Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Amid Coronavirus pandemic, some small businesses struggle with sales

Amid Coronavirus pandemic, some small businesses struggle with sales

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:24s - Published < > Embed
Amid Coronavirus pandemic, some small businesses struggle with sales

Amid Coronavirus pandemic, some small businesses struggle with sales

The House has passed the Families First Coronavirus Response Act, which includes protection for small businesses - providing financial assistance through a tax credit to businesses that provide paid leave for their employees.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Amid Coronavirus pandemic, some small businesses struggle with sales

THE SMALL BUSINESSADMINISTRATION ISGOING TO PROVIDESMALL BUSINESSESIMPACTED BY THECORONAVIRUS UP TO$2 MILLION INDISASTER ASSISTANCELOANS.AND THE HOUSE HASPASSED "THE FAMILIESFIRST CORONAVIRUSRESPONSE ACT"...WHICH INCLUDESPROTECTION FORSMALL BUSINESSES.THEY CAN APPLY FORFINANCIALASSISTANCETHROUGH A TAXCREDIT TOBUSINESSES THATPROVIDE PAID LEAVEFOR THEIREMPLOYEES.AND AS 7 EYEWITNESSNEWS REPORTER ALAERREBHI TELLS US,THIS COULD BENEEDED AS SMALLBUSINESSES AREGETTING FEWERCUSTOMERS.,HERE IN THEELMWOOD VILLAGE,THIS WEEK HAS BEENA A BIT SLOW FORSOME BUSINESSES."WE NOTICED A DROPON THURSDAY IN OURUSUAL FOOT TRAFFICIN BUSINESS.PREVIOUS TO THAT ITWAS BUSINESS ASUSUAL.""THIS IS LIKE THE FIRSTSATURDAY I'VE SEENANY SORT OF PARKINGON ELMWOOD."PEOPLE HAVE BEENHEEDING THERECOMMENDATIONSOF THE CDC, STAYINGHOME AND AVOIDINGLARGE CROWDS.BUSINESSES WESPOKE TO SAY THEYUNDERSTAND THATCOMPLETELY, BUT ASA RESULT THEY'RESEEING DECREASEDFOOT TRAFFIC."NORMALLYSATURDAY'S ARE OURBUSIEST DAYS, AND IT'SAROUND NOON IT'SLIKE WE'VE ONLY HAD ACOUPLE OF PEOPLE IN.NORMALLY WE WOULDHAVE AT LEAST DOUBLETHAT AT THIS POINT.""AMID THIS PANDEMICMORE AND MOREPEOPLE ARE SHOPPINGAT BIG BOX STORESFOR THEIR NEEDS BUTSMALL BUSINESSESHERE WOULD LIKE TOREMIND PEOPLE NOTTO FORGET ABOUTTHEM.""THEY ARE A PART OFYOUR COMMUNITY, ANDTHIS HAS THEPOTENTIAL TO REALLYHURT THEM AND THEYREALLY NEED YOURSUPPORT RIGHT NOW."IN BUFFALO, ALAERREBHI, 7 EWN



Recent related news from verified sources

As virus seizes markets, it's no longer business as usual

Global markets and businesses big and small opened the week to a landscape seemingly altered by the...
SeattlePI.com - Published

eBay could benefit from increasing social distancing amid coronavirus, says Wedbush, which upgraded shares

Online auction giant eBay Inc (NASDAQ:EBAY) is one of the least impacted stocks by the global...
Proactive Investors - Published


You Might Like


Tweets about this

daveunger3

David Unger RT @dustinrgodfrey: Still waiting on details, but here's some information on how the @CityofBurnaby is expected to respond to #COVIDbc. Cit… 41 seconds ago

Amiiiishii

Ami RT @BAHjournalist: Taylor Swift and Ariana Grande are doing more than some politicians to encourage social distancing and self-quarantining… 6 minutes ago

BurnabyNOW_News

Burnaby NOW News Burnaby expected to 'scale down' some city operations amid coronavirus pandemic https://t.co/4Sbq7YehEA 9 minutes ago

dustinrgodfrey

dustin godfrey Still waiting on details, but here's some information on how the @CityofBurnaby is expected to respond to #COVIDbc.… https://t.co/GjTo1ECVw2 13 minutes ago

XonerateAssange

❌❌BanDemocrats RT @QAnonNotables: Gun sales are surging in many U.S. states amid the coronavirus outbreak, with some first-time gun buyers fearing an unra… 30 minutes ago

MaryAliceBisho2

Mary Alice Bishop RT @IntelOperator: “There are some significant lessons from Italy for Americans who want to get through this pandemic with minimum loss of… 36 minutes ago

KennethHowardC3

Kenneth Howard Calloway Jr. RT @CNBC: Universal will release some of its new films online while they are still in theaters, including the upcoming “Trolls World Tour”… 41 minutes ago

janicepaulma

Janice Paul, M.A. RT @CNNnewsroom: "Right now we are forging through, but we do anticipate that there is going to be a need for some additional help and supp… 59 minutes ago


Recent related videos from verified sources

Small Businesses In Maryland Getting Creative To Keep Doors Open Amid Coronavirus [Video]

Small Businesses In Maryland Getting Creative To Keep Doors Open Amid Coronavirus

Small businesses are turning to the internet and services like delivery to sustain themselves during the coronavirus pandemic.

Credit: WJZ Baltimore     Duration: 02:15Published
Navigating Your Business Through the Coronavirus [Video]

Navigating Your Business Through the Coronavirus

With the ongoing coronavirus pandemic, it can be a scary time for small businesses trying to navigate through this uncharted territory. Tim Vertz from Vertz Marketing sits down to talk to us about..

Credit: Rumble     Duration: 04:56Published
Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.