Class C1 Final: Auburn vs. Ogallala

OGALLALA IN THEC1 FINAL...THE BULLDOGSTRYING TO BRINGHOME BACK TOBACK TITLES...======= 3RD QTR...DANIEL FRARY FORTWO ...PUTS BULLDOGSUP DOUBLEDIGITS...====== 4THQTR...MOREAUBURN ...FRARY TO C-JHUGHES ....BULLDOGSSTARTING TO PULLAWAY...======== AUBURNFANS FEELING IT ...====== LATER4TH...HUGHES AHEAD TOCAM BINDER....AUBURN REPEATSAT STATE CHAMP!!58-34...CAM: FIRST TIPOFFTO THE LASTSECOND OF THISGAME, I FELT A 1000POUND WEIGHT ONMY CHEST.I WANTED IT SO BADAND I JUST HAD TOCALM MYSELFDOWN AND JUSTTRUST THE PROCESS.CJ: I'VE REALLYENJOYED PUTTINGIN ALL THE WORKHERE TO WIN THIS,A 2ND ONE.IT'S JUST ABLESSING.OTHER TITLE GAME