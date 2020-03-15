Some churches moving to online worship

IT'S SUNDAY MORNING...AND FOR SOME PEOPLE,IT'S USUALLY TIME TO GETUP TO GO TO CHURCH.BUT BECAUSE OF THECORONAVIRUS, SOMELOCAL CHURCHES ARECHANGING THE WAYPEOPLE WORSHIP.41 ACTION NEWSREPORTER JORDAN BETTSIS IN THE STUDIO TOEXPLAIN THE CHANGES.JORDAN?YOU COULD CALL IT ATRADITION FOR SOMEPEOPLE.THEY WAKE UP ONSUNDAYS, GO TO CHURCH,MAYBE BRUNCH ANDCONTINUE WITH THEIRDAY.BUT, TODAY IS DIFFERENT.SEVERAL CHURCHES AREEITHER CLOSED OR DOINGTHEIR SERVICES ONLINE.CHURCH OF THERESURRECTION TAPEDTHEIR SERVICEYESTERDAY, ALL IN THEHOPE OF PROTECTINGTHEIR MEMBERS FROMTHE VIRUS.THEIR SERVICES WILL AIRONLINE, ON THEIRWEBSITE DURING THEIRNORMAL SERVICE TIMES.PASTOR ADAM HAMILTONTOLD ME THEY HAVENEVER HAD TO DO THIS INTHE CHURCH'S HISTORY.PASTOR ADAM HAMILTON, LEADPASTOR AT CHURCH OF THERESURRECTION:15:51:10 "In the end, we feltlike weneeded to protect the health andsafety of our people.
Part ofwhat Iknew was people would show upbecause they have a deep faithanda conviction to be like I willbe atchurch no matter what.
Theywouldn'tbe afraid."HAMILTON SAYS HE ISUNSURE WHAT THEY WILLDO ABOUT SERVICESGOING FORWARD.STAFF WILL MEET EVERYTHURSDAY TO DECIDE IFTHEY WILL HAVE INPERSON SERVICES ORNOT.IF YOU WANT TO SEE WHATYOUR CHURCH IS DOING,HEAD TO OUR WEBSITE K-S-H-B.COM OR CHECKTHEIR FACEBOOK PAGE.IN THE