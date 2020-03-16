Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Changes in church services amidst coronavirus concerns

Changes in church services amidst coronavirus concerns

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 01:29s - Published < > Embed
Changes in church services amidst coronavirus concerns
Changes in church services amidst coronavirus concerns
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Changes in church services amidst coronavirus concerns

SAYS ITS OK- NOT TOGO TO MASS FOR THENEXT COUPLE OFWEEKS...UNTIL THECORONAVIRUSTHREAT HAS PASSED.BUT IF YOU DO ENDUP IN CHURCH....N-B-C26'S RYAN CURRYSAYS YOU WILL SEE AFEW CHANGES.MANY PLACES OF ...LIKE SCHOOLS ..SPORTING EVENTSAND CHARITYGATHERINGS HAVEALL BEEN CANCELLEDDUE TO THECORONAVIRUS.HOWEVER ..

SUNDAYMASS IN THE GREENBAY DIOCESE IS STILLON GOING.BUT NOT A LOT OFPEOPLE SHOWED UPTODAY AT ST.

AGNESCHURCH(TAKE SOT:"it is is there choice, thebishop did give people adispensation for 3 weeks."FATHER BENOUNDERSTANDS THESEVERITY OF WHAT ISHAPPENING AROUNDTHE WORLD.A WEEK AGO ... THEGREEN BAY DIOCESESIMPLEMENTED SOMERESTRICTIONS ... LIKEREMOVING WINEFROM THECOMMUNION ..

ANDDISALLOWING THESIGN OF PEACE.NOW ..

THE DIOCESEIS TELLINGPARISHIONERS THEYDON'T NEED TO GO TOMASS.(TAKE SOT:"We have a lot of homebound that we bringcommunion to and so weare going to give themcalls just so they get avisit and prayer that way."FATHER BENO SAIDTHIS IS SOMETHINGHE HAS NEVER SEENBEFORE.THE DISPENSATION TONOT GO TO MASS WILLLAST FOR THE NEXTTHREE WEEKS.THOSE THAT DO GOTO MASS ARE TOLD TOWASH HANDS AFTERCOMMUNION.(TAKE SOT:"I think this should serveas a reminder to us not tolive in a time of fear, buteternal hope."THE CHURCH HOPESTHE THREAT WILLPASS SOON.IN GREEN BAY ... RYANCURRY ... N-B-C 26.THIS WEEK, MANYKIDS IN WISCONSINWILL NOT BE GOING



Recent related news from verified sources

Religious Leaders Are Adapting Services To Prevent Coronavirus' Spread

Religious Leaders Are Adapting Services To Prevent Coronavirus' SpreadWatch VideoIn the nation's capital, coronavirus concerns are not just around policy. Over the...
Newsy - Published

A list of changes to town and library events, programs, services

Information on area events that have changed in response to concerns over the coronavirus.
Newsday - Published


You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Tampa Bay area churches make changes amid Coronavirus concerns [Video]

Tampa Bay area churches make changes amid Coronavirus concerns

As a precaution during coronavirus concerns, several Tampa Bay area churches are holding streaming services for at least the next couple of weeks.

Credit: Rumble     Duration: 01:41Published
Church streams worship services in St. Petersburg [Video]

Church streams worship services in St. Petersburg

Church streams worship services in St. Petersburg

Credit: ABC Action News     Duration: 01:05Published
Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.