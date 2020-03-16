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UArizona asks students not to return to campus, if possible

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 02:15s - Published < > Embed
UArizona asks students not to return to campus, if possible

UArizona asks students not to return to campus, if possible

The University previously announced its classes would be moving to online wherever possible.

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UArizona asks students not to return to campus, if possible

(TODAY -- NOW THAT ISN'THAPPENING.

NINE ON YOUR SIDE'SVERONICA ACOSTA JOINS US LIVETHIS MORNING FROM THE CAMPUSWITH DETAILS ON WHAT STUDENTSARE HAVING TO DO INSTEAD.VERONICA?LATE LAST WEEK -- STUDENTS ATTHE UNIVERSITY OF ARIZONA WERETOLD -- DO NOT COME BACK TOCAMPUS FROM SPRING BREAK --THIS AMID CORONAVIRUSCONCERNS.

UNIVERSITY OFFICIALSRELEASED A STATEMENT EARLYLAST WEEK SAYING THEY WEREEXTING SPRING BREAK UNTILWEDNESDAY MARCH 18TH -- ATWHICH POINT ALL CLASSES WOULDBE MOVING ONLINE.

BY THE ENDOF LAST WEEK OFFICIALS WERETELLING STUDENTS NOT TO COMEBACK -- AND GO HOME INSTEAD.AS FOR STUDENTS WHO CAN'T GOHOME -- OFFICIALS SAID THEYWOULD BE ALLOWED TO RETURN TOCAMPUS -- ADDING THATRESIDENCE HALLS, CAMPUS HEALTHCLINICS, LIBRARIES, AND FOODSERVICES WOULD STILL BE UP ANDRUNNING.

NOW -- WE SPOKE TO AFRESHMAN STUDENT AT THEUNIVERSITY OF ARIZONA WHO SAIDSHE NOT ONLY CANCELED HERSPRING BREAK PLANS, BUT ALSOHER STUDY ABROAD PLANS OVERTHE SUMMER -- ADDING THATALTHOUGH THIS WASDISSAPOINTING, IT'S HAVING TO(LEAVE CAMPUS THAT HAS REALLYGOTTEN TO HER.

CHLOESCOTT/FRESHMAN, UARIZONA"COLLEGE IS BASICALLY SHUTDOWN AND LIKE OUR FRESHMANYEAR IS BASICALLY OVER LIKEYOU JUST HAVE TO SIT AT HOMEFOR THE REST OF THE TIME." FORSTUDENTS OUT THERE --UNIVERSITY OFFICIALS SAIDDETAILS ON HOW EXACTLY ONLINECLASSES WILL WORK WILL BEDIRECTED STRAIGHT INTO YOUREMAIL BY FACULTY AND STAFF.THE BIGGEST PIECE OFINFORMATION BOTH STATEMENTSFROM UNIVERSITY OF ARIZONAOFFICIALS ARE MISSING -- WHENOR EVEN (IF STUDENTS SHOULDEXPECT TO COME (BACK TOCAMPUS.

ALL OF THISINFORMATION IS ON OUR WEBSITE- KGUN NINE DOT COM REPORTINGLIVE FROM THE UNIVERSITY OFARIZONA, VERONICA ACOSTA, KGUNNINE ON YOUR SIDE.




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Ledford Clark Group Tucson Events : UArizona asks students not to return to campus, if possible https://t.co/mFWLpiGEbd 2 days ago

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Katherine Eldon Watch "UArizona asks students not return to campus after Spring break" on YouTube https://t.co/ac4RY5DpoX 2 days ago

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Art Fridrich UArizona asks students not to return to campus #coronavirus https://t.co/7L17qwidLK 3 days ago

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Maria Arey RT @kgun9: JUST IN: The University of Arizona is asking its students not to return to campus after spring break, if possible, due to corona… 3 days ago

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Credit: KGUN, Tucson, AZ     Duration: 02:14Published
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