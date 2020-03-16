Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Meals on Wheels screening volunteers

Meals on Wheels screening volunteers

Video Credit: 41 Action News - Duration: 01:31s - Published < > Embed
Meals on Wheels screening volunteers

Meals on Wheels screening volunteers

Meals on Wheels is screening volunteers and adjusting what kind of meals they are delivering, but are continuing services as normal.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Meals on Wheels screening volunteers

WE ARE GETTINGCHANGES BY THE HOUR OFWHAT SERVICES ANDEVENTS ARE BEINGSUSPENDED ORCANCELED.41 ACTION NEWSREPORTER RAE DANIELTELLS US ABOUT JOHNSONCOUNTY'S MEALS ONWHEELS PROGRAM ANDWHAT THEY'RE DOING TOKEEP THOSE THEY SERVESAFE.RAE, ARE THEY STILLSERVING MEALS?AS OF TODAY MEALS ONWHEELS WILL CONTINUEAS NORMAL.

HOWEVER,STARTING TODAY --MEETINGS ANDSOCIALIZATIONOPPORTUNITIES WILL BESUSPENDED AT GROUPMEAL SITES.THE JOHNSON COUNTYAREA AGENCY ON AGINGSERVES ABOUT 575RECIPIENTS.SHELF-STABLE MEALS AREBEING ORDERED FORPROGRAM PARTICIPANTS,SO EACH PERSON HAS UPTO 11 MEALS ON HAND.THE DEPARTMENT NEEDSAT LEAST 54 VOLUNTEERSTO DELIVER THE MEALS.ALL OF THEM RIGHT NOWARE BEING SCREENED FORILLNESS....MANY OF WHOM,ARE RETIRED."Dan Goodman, Johnson CountyArea Agency8:22:45Everybody we touch basically inaging services is in that highricategory so it takes a lot ofplanning,a lot of thought, a lot ofdiscussionthe last few days on how to beposition ourselves for the longhaulwit hthis...THE DIRECTOR TOLDTHIS IS A GRAY AREA RIGHTNOW BECAUSE THERE AREA LOT OF UNKNOWNS WITHTHIS VIRUS -- THEY WANTTO TAKE EVERYPRECAUTION THEY CAN TOKEEP COVID-19 FROMSPREADING..

SO MORECHANGES COULD BECOMING.

IN KANSAS CITY,RAE DA




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.