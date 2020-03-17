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11 Milwaukee County municipalities close restaurants, bars except for carryout, delivery

Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 01:31s - Published < > Embed
11 Milwaukee County municipalities close restaurants, bars except for carryout, delivery

11 Milwaukee County municipalities close restaurants, bars except for carryout, delivery

Exceptions will be made for carryout and delivery.

The order is effective as of 2:01 a.m.

Tuesday.

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11 Milwaukee County municipalities close restaurants, bars except for carryout, delivery

THE MAJORITY OF COMMUNITIESIN MILWAUKEE COUNTY WILL SHUTDOWN IN-PERSON DINING ANDBEVERAGE SERVICE FOR BARS ANDRESTAURANTS TODAY.

IT WOULDNORMALLY BE ONE OF THE BUSIESTDAYS OF THE YEAR... IT'S ST.PATRICK'S DAY.

WATER STREET INMILWAUKEE NORMALLY FLOODEDWITH PEOPLE ALREADY THIS TIMEOF DAY CELEBRATING... AND IT'SEMPTY THIS MORNING.

SHAUNGALLAGHER IS LIVE DOWNTOWN.THIS AREA OTHIS AREA OFDOWNTOWN IS ONE OF THE BUSIESTON SAINT PATRICK'S DAY WITHTRINITY PUB AND HARP ON EITHERSIDE.

BUT AS OF TWO A-M, ALLBARS AND RESTAURANTS INMILWAUKEE COUNTY ARE CLOSEDUNTIL FURTHER NOTICE.IT'S AN EFFORT TO STOP THESPREAD OF CORONAVIRUS.THECOUNTY RELEASED A STATEMENTSAYING THEY'RE IMPLEMENTINGTHIS EMERGENCY ORDER NOWBECAUSE SOCIAL DISTANCINGWOULD BE NEARLY IMPOSSIBLEDURING SAINT PATRICK'S DAY.THIS COMES A DAY AFTERGOVERNOR TONY EVERS ORDERSTOPPING GATHERINGS OF MORETHAN 50 PEOPLE.

AT LAST CHECK,THERE ARE 47 CASES OFCORONAVIRUS IN WISCONSIN.WHICH IS 18TH MOST IN THECOUNTRY.

SO THIS ORDER IS TOTRY AND MAKE SURE THAT NUMBERDOESN'T GO HIGHER.the sooner we can put theorder out the better becausepeople are going to be exposeBARS AND RESTAURANTS OFFERINGTAKE OUT AND DELIVERY OPTIONSWILL STILL BE OPENIN DOWNTOWN MILWAUKEE, SG,TMJ-4 NEWS.




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superbranch

social distance enthusiast RT @MarkKassMBJ: Breaking news: Milwaukee County municipalities have just ordered bars and restaurants to close after 2:01 am Tuesday, exce… 40 minutes ago

BadgerPol

NeoLabour🌐 RT @TMJ4Steve: :: BREAKING NOW: 10 municipalities across Milwaukee County are issuing an order to close bars and restaurants beginning 2:01… 1 hour ago

nnavajojohn

john f. capuziello RT @SilvrDrgn: "11 Milwaukee County municipalities order bars, restaurants to close aside from carry-out, delivery" https://t.co/fNzgTQfpcr 2 hours ago

SilvrDrgn

Michael Rye "11 Milwaukee County municipalities order bars, restaurants to close aside from carry-out, delivery" https://t.co/fNzgTQfpcr 2 hours ago

WheelerReports

The Wheeler Report 11 Milwaukee County municipalities order bars, restaurants to close aside from carry-out, delivery. via @CBS58 https://t.co/RVqnrbtngf 3 hours ago


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