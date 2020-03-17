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Don Bosco Center closes to keep seniors safe

Video Credit: 41 Action News - Duration: 01:12s - Published < > Embed
Don Bosco Center closes to keep seniors safe

Don Bosco Center closes to keep seniors safe

The Don Bosco Center for Seniors closed in order to keep seniors safe from exposure to COVID-19.

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Don Bosco Center closes to keep seniors safe

THE ELDERLY HAVE BEENHIT THE HARDEST BYCODIV-19.TO AVOID THE SPREAD OFTHE VIRUS HERE INKANSAS CITY - THE DONBOSCO CENTERS HAVECLOSED THEIR SENIORCENTER.NEW THIS MORNING - 41ACTION NEWS ANCHORBRYANT MADDRICK TALKEDWITH A SENIOR TO FINDOUT HOW HE'S AVOIDINGTHE CORONAVIRUS.HOW'S IS HE STAYINGSAFE?THE MAN I SPOKE WITHTELLS ME STAYS CLEAN BYWASHING HIS HANDS ANDPRACTICING GOODHYGIENE.JAMES SINGLETONVOLUNTEERS AT THE DONBOSCO SENIOR CENTER.WHEN I MET HIM - HE WASWEARING GLOVES ANDSITTING AT A TABLE WITHDISINFECTING WIPES.STARTING YESTERDAY -THE SENIOR CENTERCLOSED THEIR FACILITY.THAT MEANS OLDERPEOPLE WHO GATHER FORSOCIAL ACTIVITIES CAN'TDO IT THERE.THE MAN I TALKED TOTELLS ME THE VIRUS IS ONHIS MIND AND HE'S TAKINGNO CHANCES.JAMES SINGLETON / VOLUNTEER"I just come here, then I gohomeand I stay home and I don't havetogo out unless I go to the storeorsomething, but then I just gorightback in the house."SINGLETON TOLD ME HE'SNOT LETTING THE VIRUSKEEP HIM DOWN AND HE'SSTAYING STRONG.WHILE THE SENIORCENTER IS CLOSED -PEOPLE CAN STILL PICK UPMEALS TO TAKE HOME.ALSO - VOLUNTEERS WILLDELIVER MEALS TOPEOPLE WHO DON'T HAVETRANSPORTATION.BUT - MEALS ARE ONLYFOR PEOPLE WHO USETHE CENTER.I'M BRYANT MADDRICK - 41




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