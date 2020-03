Sigue sin haber casos en el Condado de Butte 15 minutes ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Sigue sin haber casos en el Condado de Butte El Departamento de Salud del Condado de Butte está realizando actualizaciones diarias por video y además clarificaron la situación de pruebas disponibles. 0

shares ShareTweetSavePostSend Sigue sin haber casos en el Condado de Butte El departamento de salud del condado de butte esá proporcionando actualizaciones diarias del coronavirus por medio de las redes sociales. En el video el dr. miller dice que ún no hay casos confirmados en estaárea. Hasta el momento, 15 pacientes han sido examinados y los resultados salieron negativos. Se esta esperando los resultados de 18 pruebas mas. Agrega que puede haber mas prubas realizadas por laboratorios privados de los cuales solo recibirian notificacion si los resultados dan positivo. Por lo tanto el numero total de pruebas es desconocido. Dice que ha escuchado preocupaciones sobre los kits de pruebas del úblico y lo clarifico. He escuchado inquietudes acerca de los kits de prueba, los kits de prueba no son lo que se usa para recolectar muestras, los kits de prueba se enían solo a laboratorios que tienen la capacidad de detectar el virus. El condado de butte no tiene un laboratorio con esas habilidades, por lo que no tenemos kits de prueba en el condado de butte. El dr. miller tambén queía recordarle al úblico que si solo esta un poco enfermo, es importante quedarse en su casa para ahorrar esos kits de prueba para los que presentan íntomas ás serios. No hay medicamentos o tratamiento que aminoren los íntomas del virus.





