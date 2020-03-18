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Covid-19 changes the way people worship

Video Credit: WAPT - Duration: 01:16s - Published < > Embed
Covid-19 changes the way people worship

Covid-19 changes the way people worship

There are significant changes in worship as the covid-19 outbreak is being dealt with.

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Covid-19 changes the way people worship

STATEMENT THAT PUBLIC MASSES INEVERY PARISH, SCHOOLAND INSTITUTION IN THE DIOCESEOF JACKSONARE SUSPENDED EFFECTIVEIMMEDIATELYUNTIL FURTHER NOTICE...THE BISHOP SAYS CHURCH LEADERSMATHIS MOVE IN RESPONSE TO THEPUBLIC HEALTHARE SUSPENDED EFFECTIVEIMMEDIATELY UNTIL FURTHERNOTICE...THE BISHOP SAYS CHURCH LEADERSMADETHIS MOVE IN RESPONSE TO THEPUBLIC HEALTGUIDLINES SET BY THE CDC, ANDTHE MISSISSPDEPARTMENT OF HEALTH... SO WHATDOES THIS MEAN FOR WORSHIPERS?ALL GATHERINGS IN PARISHES ARESUSPENDED UNTIL FURTHERNOTICE...THE DIRECTIVE ALSO EFFECTSFUNERALS...BISHOP KOPACZ SAYS FUNERALSSHOULD BESIMPLE GRAVESIDE SERVICES WITH ASMALL GATHERING, WITH A MEMORIALMASSCELEBRATED AT A LATER DATE...AND WEDDINGS SHOULD CONSIST OFGATHERINGSOF 10 OR LESS...CHURCH LEADERS SAY THAT THESEMEASURARE NECESSARY TO LIMIT THESPREAD OF COVID- 19, AND TO KEEPFROM OVERWHELMING OURHEALTH CARE SYSTEM...THE CHURCH SAYS THESE ARESACRIFICTHAT THEY PRAY WILL BENEFITOTHERS..TROY JOHNSON, 16 WAPT NEWS AT 10 BISHOP KOPACZ SAYS HE WILLCELEBRATE MASSPRIVATLEY IN THE CATHEDRAL, AND




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