Clases en Chico State serán en línea y posponen graduaciones 21 hours ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Clases en Chico State serán en línea y posponen graduaciones El resto del semestre de Chico State oficialmente será en línea, además cancelaron más eventos como las ceremonias de graduación. 0

shares ShareTweetSavePostSend Clases en Chico State serán en línea y posponen graduaciones Chico state anuncio que el resto del semestre se llevara a cabo en linea, incluyendo los examenes finales. El campus estara abierto pero los servicios estaran limitados. Ademas las personas deben abandonar sus dormitorios pero buscaran vivienda para los que no tengan otra opcion. Ademas todos los campus de "california state university", incluyendo chico state, pospusieron sus ceremonias de graduacón debido al coronavirus. En un comunicado publicado el martes, anunciaron que reuniones y eventos incluyendo las ceremonias de graduacón se pospondán y probablemente se reprogramaran para una fecha ás adelante en el año. La decisón fue tomada para proteger la salud y el bienestar de los estudiantes y





You Might Like

Tweets about this

Recent related videos from verified sources Cancelan clases presenciales en Chico State hasta el 25 de Marzo



Chico State decidió cancelar las clases presenciales para prevenir la propagación del Covid -19 hasta el 25 de Marzo. Las clases en línea continuaran. Credit: KHSL Published 1 week ago