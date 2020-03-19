Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > United Way of Southern Nevada creates emergency fund

United Way of Southern Nevada creates emergency fund

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:58s - Published < > Embed
United Way of Southern Nevada creates emergency fund

United Way of Southern Nevada creates emergency fund

The United Way of Southern Nevada convened government, corporate and nonprofit leaders to develop a consolidated nonprofit sector plan to respond effectively to the current COVID-19 crisis.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

United Way of Southern Nevada creates emergency fund

AND CRISIS FUND FOR THOSEIMPACTED BY COVID 19 UNITEDWAY IS PARTNERING UP WITH N-VENERGY AND WELLS FARGO AND BANKOF AMERICA TO MAKE THISHAPPEN THIS INCLUDESMAKING ASSET MAPS...TO SHOW LOCATIONS PROVIDINGSERVICES, COORDINATING EFFORTSBETWEEN NON-PROFITS AND THECOMMUNITY.N-V ENERGY OFFICIALS SPOKETODAY ANNOUNCING THEY'RECURTAILING DISCONNECTIONS ONLATE PAYMENTS..AND HAVE DONATED A MILLIONDOLLARS IN ASSISTANCE TO VALLEYNON PROFITS"UNITED WAY ALWAYS STANDS INTHE CENTER OF COMMUNITY ANDIDENTIFYING THE BIGGESTCHALLENGES AND INVENTINGPARTERS TO SOLVE AND THAT'SEXACTLY WHAT WE'RE DOING"WELLS FARGO ANNOUNCINGTHEY'LL BE DONATING 150THOUSAND DOLLARS TO UNITEDWAY'S EMERGENCY FUND TO HELP INAID WITH PUBLIC HEALTH ASWELL.THE CORONAVIRUS.




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.