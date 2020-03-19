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Latest number on the Coronavirus

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Latest number on the Coronavirus
These are the latest numbers for Florida and globally on the Coronavirus.
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Latest number on the Coronavirus

SOUTHWEST FLORIDA IS TAKEN CAREOF.(AD LIB TOSS IN BOXES)EVERY SINGLE STATE NOW HAS ATLEAST ONE CASE OF THECORONAVIRUS-- AND THERE ARE MORETHAN 9-THOUSAND CASES IN THEUNITED STATES WITH 150 DEATHS.HERE IN SOUTHWEST FLORIDA-- LEECOUNTY NOW HAS NINE CASES... ANDTHERE ARE ELEVEN IN COLLIERCOUNTY.

CHARLOTTE IS STILL ATONE.AROUND OUR STATE THE NUMBER OFPOSITIVE CORONAVIRUS CASES INALL OF FLORIDA IS CURRENTLY AT328OF THOSE CASES, *299 OF THOSEPEOPLE *LIVE IN FLORID29 ARE IN NON-FLORIDA RESIDENTS.HERE’S THE LATEST DATA ON THEVIRUS’ SPREAD WORLDWIDE --THERE ARE ALMOST 219-THOUSANDCASES GLOBALLYMORE THAN 88-HUNDRED PEOPLE H



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