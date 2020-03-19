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Daycare operations limited statewide amid coronavirus pandemic

Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 01:56s - Published < > Embed
Daycare operations limited statewide amid coronavirus pandemic

Daycare operations limited statewide amid coronavirus pandemic

Coronavirus is forcing families to make painful childcare decisions, but daycare owners have tough choices too.

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Daycare operations limited statewide amid coronavirus pandemic

CORONAVIRUS IS FORCINGFAMILIES TO MAKE PAINFULCHILDCARE DECISIONS.

BUTDAYCARE OWNERS HAVE TOUGHCHOICES TOO.

GOVERNOR EVERS...LIMITING THE SIZE OF DAYCAREOPERATIONS STATEWIDE.

KATIECROWTHER BREAKS DOWN THEDIFFICULT BALANCE... MANAGINGTHE NEEDS OF DAYCARES ANDWORKING FAMILIES:MANY FAMILIES NEED DAYCARE NOWMORE THAN EVER LIKE DOCTORS,NURSES AND FIRST RESPONDERS.BUT A LOT OF DAYCARES ARESTRUGGLING TO STAY OPEN.SOWHAT EXACTLY IS THE STATEDOING TO MAKE SURE BOTH NEEDSARE MET?BRIGHT HORIZONS ONWATERTOWN PLANK ROAD IS ONECHILD CARE HUB, SERVINGCRITICAL WORKERS ONLY... AFTERGOVERNOR EVERS LIMITED EVERYDAYCARE TO 50 KIDS AND 10WORKERS AT ONE TIME (GFX).THEDAYCARE ASKING PARENTS WHO CANMAKE OTHER ARRANGEMENTS, TO DOSO.

BUT WE FOUND SMALLERTIME.THE DAY CARE ASKING PARENTS WHOCAN MAKE OTHER ARGUMENTS TO DOSO.BUT WE FOUND SMALLER DAY CARESMAKING THE TOUGH DECISION TOCLOSE.




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