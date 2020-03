Así fue la última misa de St. John The Baptist en chico 1 week ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Así fue la última misa de St. John The Baptist en chico No habrá mas misas debido al coronavirus, pero hay otras alternativas para seguir reforzando la fe. 0

shares ShareTweetSavePostSend Así fue la última misa de St. John The Baptist en chico Y cuidarse.### como les haíamos indicado en la emisón de ayer, la diocesis de sacramento suspendó todas las celebraciones eucaísticas en sus iglesias, para prevenir contagios por el coronavirus. Johan castellanos asistó a la ltima misa en español, de la iglesia st jhon the baptist en chico. Johan que te dijeron los feligreses. "nunca haía visto esto en mi vida", esas fueron las palabras que uso un devoto, para describir al coronavirus y su impacto en la eucarisía. Por jesucristo nuestro señor amen fueron decenas de feligreses los que hicieron fila para recibir al cuerpo y la sangre de cristo, antes que la iglesia st. John the baptist y las iglesias de la dócesis de sacramento, cancelaran todas las misas. Ahora como opcón los fieles podán conectarse los domingos, a una misa virtual que se ofreceá desde sacramento. O algunas iglesia como st john the baptist, subián su propio servicio liúrgico en sus áginas de internet. "es un momento para intensificar nuestra oracón en casa y sacar lo mejor de esta experiencia" "al recibir el mensaje que esá iba a ser la ltima misa pues nos dieron ganas de venir por ultimo porque no sabemos hasta cuando vuelvan a reanudarse las misas" "ya si tenemos que ver la misa por internet pues ya seá algo nuevo que tendremos que acostumbrarnos" en la eucarisía el padre omitó la parte donde los feligreses se daban la paz, y se saló directamente a la eucarisía. Los parroquianos recibieron el ultimo gesó de comunón en su mano y seguidamente la misa termino. Al final se aclararon algunas dudas como que... las limosnas poían ser entregadas a traés de la ágina electronica de la iglesia. La parroquia aclaó que se continuaá dando la confesón, y celebrando algunos sacramentos como bautizos, matrimonios o confirmacónes. Siempre y cuando no se congreguen ás de diez personas. Habé con varias parroquias y algunas de ellas no abrián las puertas de la iglesia si no hay una cita previa. Aí que si usted necesita un servicio urgente, es mejor





