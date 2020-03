Les effets néfastes du tabagisme now < > Embed Video Credit: HealthChoicesFirst - Duration: 02:00s - Published Le Dr Milan Khara, MBChB, CCMF, ABAM, discute des effets nocifs du tabagisme. 0

Les effets néfastes du tabagisme Les chiffres relatifs à l'usage du tabac sont vraiment stupéfiants. C'est toujours la première cause évitable de décès et de maladies dans le monde et si vous regardez le nombre de personnes qui meurent dans le monde aujourd'hui, c'est cinq millions par an de décès imputables au tabac et très probablement vers 2030, cela sera une dizaine millions de décès imputables au tabac dans le monde et un certain nombre de décès survenant en particulier dans les pays en développement. La plupart des fumeurs comprennent que l'usage du tabac est nocif, mais ils sous-estiment souvent l'ampleur du risque. Nous connaissons tous le cancer du poumon, ceux qui fument ont un risque vingt fois plus élevé de cancer du poumon. Nous savons que le cancer du poumon est le tueur numéro un du cancer dans le monde quatre vingt dix pour cent des cas de cancer du poumon est attribuable à la fumée du tabac. Mais, il ne s'agit pas seulement du cancer du poumon, de toute une série de tumeurs malignes que l'on peut attribuer au tabagisme et, assurément, nous savons que ceux qui fument courent un risque significativement accru d'événements cardiovasculaires. Accidents vasculaires cérébraux et crises cardiaques, trois à quatre fois plus susceptibles chez les fumeurs et nous savons également que les fumeurs courent un risque considérablement accru de développer une MPOC ou une maladie pulmonaire obstructive chronique. Un fumeur sur deux mourra prématurément des suites de son tabagisme et on estime que la perte de vie moyenne est de l'ordre de dix à quinze ans. Si vous consultez un pharmacien, une infirmière praticienne ou votre médecin de famille, vous pouvez obtenir de l'aide et des conseils sur l'abandon du tabac. Les types de soutien offerts augmenteront les chances de succès. Et, si cette aide utilise un médicament de sevrage tabagique, par exemple le patch ou la gomme ou l'un des médicaments sur ordonnance ou si elle reçoit un soutien de conseil, des conseils, une planification stratégique autour de la tentative d'arrêt, ou le meilleur de tous Une combinaison des deux, cette approche sera bénéfique en termes d'augmentation de la probabilité de succès.





