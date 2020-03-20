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Sen. Martha McSally discusses response to coronavirus

Video Credit: ABC15 Arizona - Duration: 05:34s - Published < > Embed
Sen. Martha McSally discusses response to coronavirus

Sen. Martha McSally discusses response to coronavirus

Senator Martha McSally talks with ABC15 about the government's response to coronavirus.

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Sen. Martha McSally discusses response to coronavirus

SLIGHT CHANCE FOR RAIN WEDNESDAYAND THURSDAY.Nick: IRIS, THANK YOU.WE ARE STAYING ON TOP OF THELATEST ON THE CORONAVIRUS ANDWORKING TOGETHER TO MAKE SUREEVERYBODY STAYS INFORMED.JOINING US ON THE PHONE ISSENATOR MARTHA McSALLY.THANK YOU FOR BEING WITH US ANDRIGHT INTO THE QUESTIONS HERE.WE KNOW SO MANY FAMILIES AREWORRIED ABOUT HOW THIS PANDEMICIS IMPACTING THEIR FINANCES,SOME FOLKS LAID OFF ALREADY ORFURLOUGHED.WHAT ARE YOU DOING, WHAT IS YOUROFFICE DOING TO TRY TO SOFTENTHAT ECONOMIC BLOW FOR THEFAMILIES?




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