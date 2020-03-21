Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Pima County encourages laid-off employees to apply at grocery stores

Pima County encourages laid-off employees to apply at grocery stores

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 02:17s - Published < > Embed
Pima County encourages laid-off employees to apply at grocery stores
Pima County encourages laid-off employees to apply at grocery stores
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Pima County encourages laid-off employees to apply at grocery stores

HIRING.

WE'LL TELL YOU SOMEPLACES TO LOOK -- IF YOU'RETRYING TO FIND A JOB INSOURTHERN ARIZONA RIGHT NOW.YOU'RE WATCHING KGUN NINE ONYOUR SIDE.ABOUT A DOZEN DIFFERENT STORESARE HIRING NOW NEEDING HELPSTOCKING SHELVES DELIVERYDRIVERS AND CASHIERS.

NINEON YOUR SIDES TAJA DAVISEXPLAINS HOW PIMA COUNTY ISTRYING TO PUSH THOSE WHO HAVEBECOME UNEMPLOYED TO GETBACK ON THEIR FEET.00:12 TAJA DAVIS, (STANDUP("PIMA COUNTY POSTED THISTWEET.

IF YOU WERE LAID OFF,GO APPLY TO YOUR LOCAL GROCERYSTORES.

HASHTAG WERE ALL INTHIS TOGETHER.

SENDING THEMESSAGE THAT THERE ARE WAYSTO OVERCOME DURING THISUNCERTAIN TIME." 00:16 MICHAELGATES, PROGRAM MNG., PIMACOUNTY ONE STOP "OVER 50,000PEOPLE RIGHT NOW THAT HAVEBEEN EFFECTED BY THESE RECENTBUSINESS CLOSURES, AND WE'REHERE TO HELP.

THAT'S WHAT WEDO.

THOUSANDS OF PEOPLE OUT OFWORK RIGHT NOW.

BUT ON THEOTHER SIDE OF IT, THERE AREEMPLOYERS THAT ARE, RIGHT NOWAS WE SPEAK, DESPERATELY INNEED OF EMPLOYEES." PIMACOUNTY ONE STOP IS WORKINGWITH LAID OFF EMPLOYEES -- DUETO RECENT BUSINESS CLOSURESDURING THE COVID-19 PANDEMIC.THE AGENCY WILL SOON HAVE AFULL LIST OF EMPLOYERS HIRINGIN THE COUNTY -- ON THEIRWEBSITE.

BUT IN THE MEANTIME-- PROGRAM MANAGER MICHAELGATES SAYS -- APPLY TO YOURLOCAL GROCERY STORES.

00:12MICHAEL GATES, PROGRAM MNG.,PIMA COUNTY ONE STOP "AS WEALL HAVE SEEN, THE GROCERYSTORE SHELVES ARE EMPTY.

ANDTHE FOOD IS HERE, ITS IN THEWAREHOUSES, BUT THEY'RE HAVINGTROUBLE DUE TO A LACK OFPERSONNEL - PEOPLE - TO GETTHE FOOD ON THE SHELF." HEREARE THE STORES ADVERTISINGTHEIR IMMEDIATE HIRING RIGHTNOW -- DURING THIS PANDEMIC:GFX PIMA COUNTY ONE STOP ALSOPROVIDES SUPPORT SERVICES FORTHOSE WHO HAVE BEEN LAID OFFAND/ OR LOOKING FOR A JOB.

ONEOF ITS SERVICES -- IS MAKINGREFERRALS FOR JOB SEEKERS.

BUTIN PRACTICING SOCIALDISTANCING -- PIMA COUNTY ONESTOP WILL DO THAT FOR YOUONLINE AND OVER THE PHONE.TAKE SOTá 00:15 MICHAEL GATES,PROGRAM MNG., PIMA COUNTY ONESTOP "WE'RE IN THE PROCESS OFSETTING UP A HOTLINE NUMBERWHICH WE'LL HAVE IN PLACESOON.

IN THE MEANTIME,EFFECTED EMPLOYEES AS WELL ASEMPLOYERS THAT ARE EITHERLOOKING TO HIRE OR THAT ARE INTHE PROCESS OF LAYING PEOPLEOFF OR ALREADY HAVE, CAN CALLOUR FRONT DESK NUMBER." FORTHAT NUMBER AND FOR MOREINFORMATION ON HOW PIMA COUNTYONE STOP CAN HELP YOU -- VISITOUR WEBSITE.

TAJA DAVIS,KGUN9OYS.ITS NOT JUST GROCERY STORESHIRING RIGHT NOW.

BANNER




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Coronavirus continues to cause extreme lineups, store employees guard toilet tissue supplies [Video]

Coronavirus continues to cause extreme lineups, store employees guard toilet tissue supplies

With the continued daily concerns over the spread of the covid19 virus, many continue to panic into stocking up on supplies. Yes, this virus is very serious and not to be taken lightly. Local grocery..

Credit: Rumble Studio     Duration: 00:52Published
Grocery stores are working quickly to keep up as shoppers clear out numerous shelves [Video]

Grocery stores are working quickly to keep up as shoppers clear out numerous shelves

It’s a story that played out in one grocery store after another all across the Denver metro area: Long lines and empty shelves.

Credit: 7News - The Denver Channel     Duration: 02:42Published
Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.