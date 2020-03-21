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Pennsylvania Delays Enforcement Of Non-Life-Sustaining Business Shutdown

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:55s - Published < > Embed
Pennsylvania Delays Enforcement Of Non-Life-Sustaining Business Shutdown
Businesses will now close Monday morning.
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Pennsylvania Delays Enforcement Of Non-Life-Sustaining Business Shutdown

IN CAMDEN COUNTRY TODAYBRINGING THE TOTAL TO 15.AND NEW TONIGHTPENNSYLVANIA IS GIVINGBUSINESS OWNERS MORE TIME TOCOMPLY WITH THE SHUT DOWNORDER.ENFORCEMENT HAS BEEN DELAYEDTO MONDAY MORNING AT A.M.HEALTH DEPARTMENT IS ALSOMAKING CHANGES TO WHAT ITCONSIDERS SO-CALLED LIFESUSTAINING BUSINESSES ANDCHAINS WILL INCLUDE LAWND ROWMATS AND SPECIALTY FOOD STORESMEANING THEY CAN STAY OPEN.GOVERNOR WOLF HAS BEENCRITICIZED FOR SOME BYSHUTTING SO MANY THINGS DOWNBUT HE DEFEND HIS DECISIONAGAIN TODAY.I CANNOT ALLOW THESESURGING NUMBERS TO OVERWHELMOUR PEOPLE, OUR HEALTHCAREWORKERS AND HOSPITALS.LIMITING EXPOSURE BY CLOSINGPHYSICAL LOCATIONS MEANS FEWERPENNSYLVANIANS WILL BECOMESICK AT THE SAME TIME, FEWERPENNSYLVANIANS WILL DIE AND WECAN PREVENT WORSE CASESCENARIOS FOR OUR HEALTH CAREPROFESSIONAL.THE REASON FOR ENFORCEMENT



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