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Pennsylvania Moms' 'Porch Party' Turns Into Socially Distant Dance Party Around The Globe

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:47s - Published < > Embed
Pennsylvania Moms' 'Porch Party' Turns Into Socially Distant Dance Party Around The Globe
Alexandria Hoff reports.
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Pennsylvania Moms' 'Porch Party' Turns Into Socially Distant Dance Party Around The Globe

IF YOU THINK THIS IS CRIMETIME ARE YOU GOING TO BEWEARING MUN IS PL JEWELRY.STAYING ACTIVE AND UNIFIEDIN THE FACE OF CORONAVIRUSPANDEMIC.OUR ALEXANDRIA HOF HAS A STORYOF SOCIALLY DISTANT DANCEPARTY.REACHING OUT, TOUCHING YOU,TOUCHING ME, TOUCHING YOU,SWEET CAROLINE♪STHOT♪THOSE LYRICS DON'T SPEAK TOTHE WORLD'S CURRENT CONDITIONWHERE CLOSE CONTACT IS NOLONGER A SAFE OPTION.I FEELING FINE BA, BA, BA.BUT JOY AND TOGETHERNESSWAS STILL FOUND EARLY FRIDAYEVENING DESPITE SOCIALDISTANCING.THERE'S LIKE 10, SA MOM'STRYING TO DO SOMETHING FEW ANDAS PEOPLE STARTED ADDINGPEOPLE IN THE LAST THREE DAYSIT JUST I DON'T KNOW ITEXPLODED.JACQUELINE COVERT IS APHILADELPHIA NATIVE ACTUALLYFROM KENSINGTON AND LIVES INBLOOMSBURG PA AND THIS IDEA OFHOLDING SOMETHING LIKE A PORCHPARTY WAS FIRST THOUGHT OF ASA WAY FROM MEGAN TO CELEBRATEUPCOMING BIRTH DAYS.WE'RE TALKING TO PEOPLE INGERMANY AND SPAIN AND ITALYAND BULGARIA AND JAPAN.IT WAS CRAZY.FACEBOOK GROUP THEY STARTEDINVITED PEOPLE TO STAY HOME ONTHE PORCH IF THEY HAD ONE ANDSGROYP FOR A DANCE PORCH PARTYEVERYONE DANCE TOGETHER SAMEFIVE SONGS AND BIT END AROUND11,000 P.M.

ROUND THE COUNTRYAND WORLD JOINED IN.WE'RE ALL SCARED BUT WE'REALL DOING THIS FOR EACH OTHERAND AS WE KEEP EACH OTHER SAFEAND TO KEEP CERTAINPOPULATIONS SAFE AND THAT'SIMPORTANT.IT SEEMS AFTER ANOTHER HARDWEEK FOR NATION A FEW THOUSANDHAD THE URGE TO SHAKE IT OFF.IT WAS REALLY COOL TO SEEWHAT THIS TURNED INTO.ALEXANDRIA HOF, CBS3,




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