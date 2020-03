CORONA का कहर... घबरा रहा हर शहर 9 hours ago < > Embed Video Credit: IANS INDIA - Duration: 01:54s - Published CORONA का कहर... घबरा रहा हर शहर कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ-साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों में अब तक 294 मामले सामने आए हैं। इसमें से 39 विदेशी हैं। 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत सरकार की तरफ से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है, फैलने से रोकने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को भी सरकार वापस ला रही है। #covid19 #coronaoutbreak #coronainindia #coronavirus #jantakarfu #pmmodi #narendermodi #dmrc #delhimetro #delhicm #arvindkejriwal #indiafightscrona #flightscancel #indianrailway #haryana #delhi #uttarpardesh #rajasthan 0

shares ShareTweetSavePostSend

You Might Like

Tweets about this