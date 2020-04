Madhya Pradesh में नई सरकार की कवायद शुरू Video Credit: IANS INDIA - Duration: 01:23s - Published on March 21, 2020 Madhya Pradesh में नई सरकार की कवायद शुरू मध्‍य प्रदेश में कमलनाथ के मुख्‍यमंत्री पद से इस्‍तीफे के बाद बीजेपी सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। शनिवार को बेंगलुरु में मौजूद बागी कांग्रेस विधायक दिल्‍ली पहुंचे। यहां उन्‍होंने बीजेपी अध्‍यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए राज्‍य के वरिष्‍ठ नेता ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया भी मौजूद रहे। इन सभी ने अब बीजेपी की सदस्‍यता ले ली है। ये वही पूर्व विधायक हैं, जिनके इस्तीफे के चलते कमलनाथ सरकार गिर गई है #mpcrisis #madhyapradesh #congressmlainbjp #bjp #bhartiyajantaparty #jpnadda # shivrajsinghchouhan # narendrasinghtomar #kamalnath #jyotiradityascindia #rahulgandhi #priyankagandhi #soniagandhi #congress 0

