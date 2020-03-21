Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Singer, actor, 'The Gambler': Kenny Rogers dies at 81

Singer, actor, 'The Gambler': Kenny Rogers dies at 81

Video Credit: ABC 10 News | San Diego - Duration: 03:09s - Published < > Embed
Singer, actor, 'The Gambler': Kenny Rogers dies at 81
Singer, actor, 'The Gambler': Kenny Rogers dies at 81
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Singer, actor, 'The Gambler': Kenny Rogers dies at 81

BREAKING OVERNIGHT-- COUNTRYLEGEND KENNY ROGERS HASPASSED AWAY.STEPHANIE ELAM LOOKS BACK AT THELIFE AND CAREER OF THEMAN BEHIND THE GAMBLER ANDLUCILLE.YOU PICKED A FINE TIME TO LEAVEME LUCILLE..."TWO YEARS BEFORE "LUCILLE"LAUNCHED KENNY ROGERS' SOLOCAREER...HE COULD BARELY AFFORD TO LIVEIN A MOTEL.BUT WHEN THE SONG BECAME ACHART-TOPPING, CROSS-OVERINTERNATIONAL HIT...HE HAD ENOUGH MONEY TO BUY HISOWN JET.KENNY ROGERS WAS ON A ROLL."YOU GOTTA KNOW WHEN TO HOLD'EM, KNOW WHEN TO FOLD EM."19-78'S "THE GAMBLER" INSPIREDFIVE POPULAR T-V MOVIES -- WITHROGERS STARRING AS THE MAINCHARACTER.HE MADE ANOTHER T-V MOVIE BASEDON ONE OF HIS SONGS -- COWARDOF THE COUNTY."YOU KNOW HIS FATHER KILLED AMAN.

IT WAS A FAIR FIGHT."THE COUNTRY BOY FROM HOUSTONDIDN'T START OUT IN COUNTRYMUSIC.HE HAD A MILLION-SELLING POPSONG -- AT AGE 19...WITH THE DOO-WOP GROUP "THESCHOLARS.""OH YES, I'VE GOT THAT CRAZYFEELING."ROGERS ALSO PLAYED BASS IN AJAZZ ENSEMBLE...SPENT A YEAR IN THE MID 19-60SSINGING CLEAN-CUT FOLK MUSICWITHTHE NEW CHRISTY MINSTRELS...THEN GREW OUT HIS HAIR ANDROCKED THE NEXT DECADE WITH "THEFIRST EDITION."I JUST DROPPED IN TO SEE WHATCONDITION MY CONDITION WAS IN.""JUST DROPPED IN" WAS THEGROUP'S FIRST BIG HIT.AFTER THE FIRST EDITION FOLDEDIN THE MID-70S, ROGERS HEADED TONASHVILLE TO START A SOLOCAREER"LADY...I'M YOUR NIGHT INSHINING ARMOR AND I LOVE YOU."THE CLASSIC LOVE SONG "LADY" WASWRITTEN BY LIONEL RICHIE OF THECOMMODORES."I TRY TO DO SONGS THAT SAY WHATEVERY MAN WOULD LIKE TO SAY ANEVERY WOMAN WOULD LIKE TO HEAR."ROGERS DID DUETS AS WELL."ISLANDS IN THE STREAM, THAT ISWHAT WE ARE."19-83'S "ISLANDS IN THE STREAM"WAS WRITTEN FOR SOMEONE ELSE TOSING...BEFORE BARRY GIBB OF THE BEE-GEES GAVE IT TO ROGERS.IT WAS THE START OF A LIFE-LONGFRIENDSHIP WITH DOLLY PARTON."WE CAN'T GO ON PRETENDING DAYBY DAY."CHARITY WORK WAS A BIG PART OFROGERS' LIFE."WE ARE THE WORLD" RAISED MONEYFOR AFRICAN FAMINERELIEF.AND HE HELPED ORGANIZE THEPOVERTY FUND-RAISER "HANDSACROSS AMERICA."LATER IN LIFE, ROGERS OPENED ACHAIN OF RESTAURANTS...LAUNCHED A RECORDLABEL...PUBLISHED HIS AUTO-BIOGRAPHY...AND IN 20-14, HE WAS INDUCTEDINTO THE COUNTRY MUSIC HALL OFFAME."YOU NEVER COUNT YOUR MONEY..."IN 20-15, AT THE AGE OF 77,ROGERS EMBARKED ON A TOUR BILLEDAS"THE GAMBLER'S LAST DEAL."STILL SINGING HIS CLASSICS, ANDSTILL GETTING APPLAUSE.HIS FAMILY SAYS HE PASSED AWAYPEACEFULLY AT HOME FROMNATURAL CAUSES UNDER THE CARE OFHOSPICE AND SURROUNDED BYHIS FAMILY.KENNY ROGERS WAS 81 YEARS OL




You Might Like


Tweets about this

MILTONESPINOZAF

MEF🇨🇷🇺🇸🇮🇱#WWG1WGA, #MAGA, God is good💓 RT @GA_peach3102: Actor, singer, Kenny Rogers (The Gambler) dies of natural causes, here in Georgia at the age of 81..Rest in✌️🙏 https://t.… 1 minute ago

RichardJoyTO

Richard Joy Know when to run: Crossover country superstar Kenny Rogers dies at 81 https://t.co/aXBXbEgoZ1 1 minute ago

PhooBarre

Phoo Barre RT @ABC7News: RIP: Legendary country music icon Kenny Rogers passed away on Friday night. He was 81. STORY HERE: https://t.co/aKyidy… 1 minute ago

GoldenPumpkin21

Mikey RT @WRAL: Just In: Legendary singer Kenny Rogers dies at 81 https://t.co/r0AEkGVgbi 2 minutes ago

Nastyness61

FreedomFighter1979 RT @QuancyClayborne: What's your favorite Kenny Rodgers song? Mine: Dont Fall in love With a dreamer https://t.co/G2ECQTNbgP 2 minutes ago

RobertHamden

Family of immigrants! RT @ABC: Actor, singer, 'The Gambler': Kenny Rogers dies at 81. https://t.co/4YBVKkYV9w 2 minutes ago

loremenjivar

Lorena Menjivar RT @ABC: Actor-singer Kenny Rogers, who embodied “The Gambler” persona and whose musical career spanned jazz, folk, country and pop, has di… 4 minutes ago

SherleneNEWS

Sherlene NEWS We remember Country music legend and actor Kenny Rogers. He was 81. @SherleneNEWS https://t.co/xI2iseuNMI 4 minutes ago

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.