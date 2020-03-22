Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Howley's restaurant distributes hundreds of free meals in West Palm Beach

Howley's restaurant distributes hundreds of free meals in West Palm Beach

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:54s - Published < > Embed
Howley's restaurant distributes hundreds of free meals in West Palm Beach

Howley's restaurant distributes hundreds of free meals in West Palm Beach

A local diner helped to care for the South Florida community over the weekend by distributing hundreds of free meals to people in the hospitality industry that are hit hard by the impact of coronavirus.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Howley's restaurant distributes hundreds of free meals in West Palm Beach

COMMUNITY.

HOWLEY'S IN WESTPALM BEACH OPENED TODAY -- TOCOOK AND DISTRIBUTE HUNDREDSOF FREE MEALS.

THE RESTAURANTIS HELPING THOSE IN THEHOSPITALITY INDUSTRY WHO HAVELOST THEIR JOBS OR SEEN THEIRHOURS REDUCED.

THEY HOPE TOPROVIDE TWO THOUSAND FRESHMEALS PER DAY."TO SEE PEOPLE THAT AREN'TAFRAID, THAT ARE SHOWING UPWITH SMILES ON THEIR FACES, IFWE COULD HUG THEM WE WOULD,THATS THE HARD PART NOTHUGGING SOMEBODY, YOUKNOW..AND THATS A REASSURINGGESTURE THAT LOVE CREATED THEMA MEAL AND A SMILE AS WEDELIVERED IT AND EVERYTHINGSGOING TO BE OK" THEY WILL BEOPEN AGAIN TOMORROW.

THEY SAYTHE ONE THING THEY NEED ISCASH TO HELP PAY THOSE WHO AREPREPARING EVERYTHING.

THEYPLAN TO HAVE A WEBSITE ANDPAYPAL ACCOUNT RUNNING BYMONDAY.WPTV HAS LAUNCHED A




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.