Gov. Baker says shelter-in-place order would have 'profound' economic impact

WE HAVE TEAM COVERAGE BEGINNINGWITH THE GOVERNOR’S NEWSCONFERENCE.SHAUN: NEWSCENTER 5’S PETERELIOPOLOUS IS LIVE AT THE STATEHOUSE.PETER: GOVERNOR SAYING YOU HAVETO WEIGH THE ECONOMIC EFFECTS OFEVERYONE STAYING A HOME ANDHAVING EVERYTHIN CLOSE.GOVERNOR BAKER SAYING THE STATEIS CONDUCTING MOR THAN 1000COVID-19 TESTS PER DAY.THE GOVERNOR INSISTING THERE ISNO REASON TO ORDER ASHELTER-IN-PLACE LIKE OTHERSTATES HAVE DONE.GOVERNOR BAKER: T DECISIONSFOR THESE PEOPLE WHO NO LONGERHAVE A JOB THROUGH NO FAULT OFTHEIR OWN ARE PROFOUND.PETE SALONS, BARBERSHO, ANDRETAIL SHOPS COULD STAY OPEN ASLONG AS THERE ARE LESS THAN 25PEOPLE INSIDE.STATE IS WORTH THE -- WORKINGWITH THE ARMY CORPS OF ENGINEERSFOR A POSSIBLE INCREASE INPATIENTS.THEY ARE ASSESSING DORMITORIES,ARENAS, AND RECENTLY CLOSENURSING HOMES.GOVERNOR BAKER: WE KNOW WHAT THEREQUIREMENTS ARE.LET’S SEE WHAT KINDS OF STUFF WEHAVE THAT WOULD FIT WITH THISSET OF CAPABILITIES.PETER: THE GOVERNOR ANNOUNCINGEMERGENCY CHILDCARE TO HELPCRITICAL SERVICE WORKERS LIKEHOSPITAL EMPLOYEES AND GROSS BUT-- GROCERY STORE EMPLOYEES.THIS ALLOWS EVERYONE TO DO HEIRPART IN FLATTENING THE CURVE.GOVERN BAKER: I HAVE SEEN THEPEOPLE OF MASSACHUSETTS MAKEADJUSTMENTS, DEAL WITH IT, ACTACCORDINGLY, AND STEP UP.I EXPECT NOTHING DIFFERENT FROTHIS POINT FORWARD.PETER: THE GOVERNOR AGAI SAYINGTHEY ARE TRYING TO GET THEIRHANDS ON AS MUCH MEDICALEQUIPMENT AND MASKS AS WELL.THOSE SUPPLIES HAVE BE