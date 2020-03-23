Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Sunday p.m KSBW Weather Forecast 03.22.20

Sunday p.m KSBW Weather Forecast 03.22.20

Video Credit: KSBW - Duration: 03:15s - Published < > Embed
Sunday p.m KSBW Weather Forecast 03.22.20
KSBW Meteorologist Jonathan Bass has your work week forecast
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Sunday p.m KSBW Weather Forecast 03.22.20

HERE ARE SOME OF THERAIN TOTALS OVER THELAST 24 HOURS.

RAINTOTALS VARIED WIDELYDEPENDING ONLOCATION.SEVERAL LOCATIONRECEIVED HUNDREDTHSOF AN INCH ORNOTHING, WHILE A FEWLOCATIONS SAW TENTHSOF AN INRADAR SHOW SEVERALSHOWERS MOVINGSOUTH-TO-NORTHTHROUGH THE REGION,RANGING FROM HEAVYTO LIGHT.THE HEAVIEST BANDS OPRECIPITATION REMAINEDOFFSHORE.

THERE WERESEVERAL LIGHTNINGSTRIKES NORTH OF OVIEWING AREA AND ONEIN HOLLISTERTHE MAJORITY OFRONTAL PRECIPITATIONMOVED ONSHORE TO OURSOUTH.

THERE IS STILLAN IMPULSE OF ENERGYON TRAJECTORY TOROTATE THROUGH THEMONTEREY BAY REGION.SHOWERS WILLCONTINUE TO MOVEACROSS THE REGIONTONIGHT.

MONDAY HAVEA BRIEF BREAK BEFOREMORE SHOWERS RETURNON TUESDAY.TUESDAY ANDWEDNESDAY, EXPECTSCATTERED, LIGHTSHOWERS.

TOTALS WILLBE LIGHT WITH THISSYSTEM.

SHOWERCHANCES END ONTHURSDAYSCATTERED SHOWERSWILL MOVE ACROSS TREGION TONIGHT, HEAVYAT TIMES.

SHOWERS WIGRADUALLY DISSIPATEOVER THE COURSETHE NIGHT, WITHSHOWER CHANCESENDING BY TOMORRAS HIGH PRESSUREBRIEFLY BUILDS AHEOF THE NEXT FRON?

HERE IS A LOOK ATEXPECTED HIGHTEMPERATURES ACROSTHE REGION TOMORROW.TEMPERATURES WILL BE




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.