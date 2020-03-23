Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Catholic Health requests two month supply of newly approved rapid COVID-19 tests

Catholic Health requests two month supply of newly approved rapid COVID-19 tests

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:22s - Published < > Embed
Catholic Health requests two month supply of newly approved rapid COVID-19 tests
Catholic Health requests two month supply of newly approved rapid COVID-19 tests
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Catholic Health requests two month supply of newly approved rapid COVID-19 tests

CATHOLIC HEALTHOPERATES A NUMBEROF LOCAL HOSPITALSAND MEDICALFACILITIES.AND TODAY...OFFICIALS UPDATEDTHE PUBLIC ON THEIREFFORTS TO EXPANDCOVID-19 TESTINGHERE IN WESTERNNEW YORK.WE GET MORE ONTHAT NOW FROMSEVEN EYEWITNESSNEWS REPORTERGILAT MELAMED.800 CORONAVIRUSTESTS PER DAY ALI.THAT'S WHATCATHOLIC HEALTHSAYS IT'S CAPABLE OFDOING WITH THESTAFF ANDLABORATORIES ITALREADY HAS ITJUST NEEDS THE TESTKITS.VO:CEO JAMES SULLIVANSAYS CATHOLICHEALTH PUT IN AMULTI-MILLION DOLLARORDER FOR A TWOMONTHS SUPPLY OFTHE NEW COVID-19TESTS.THE TESTS WEREJUST APPROVED BYTHE FDA YESTERDAY.THE BIG THINGRESULTS AREAVAILABLE WITHIN 45-60 MINUTES.CATHOLIC HEALTHSAYS ALL OF ITSLABORATORIES ARECAPABLE OF DOINGTHE TESTING.SULLIVAN STRESSESTHIS DOES NOT MEANEVERYONE SHOULDBE TESTED.HE SAYS CATHOLICHEALTH MAY NOTRECEIVE THE NUMBEROF TESTS IT HAS THEABILITY TO DO.SUPER:JAMES SULLIVANSOT::12"HOWEVER, CEPIADAND THE ELECTEDOFFICIALS FROMFEDERAL AND STATEGOVERNMENT AREGOING TO DODETERMINE WHERETHE TEST KITS GO, SOWITH THAT RATION WEMAY NEED TO MODIFYTHE PURCHASEORDER.

WHICHWOULD BE VERYUNFORTUNATE GIVENTHAT WE HAVE THEWORK FORCE READYTO GO."CONT VO:SULLIVAN SAYS THISTESTING WILL BECRUCIAL AT THE ST.JOSEPH FACILITY INCHEEKTOWAGA,WHICH WILL BE ACOVID-19 ONLYHOSPITAL.BECAUSE PATIENTSWILL HAVE TO TESTPOSITIVE TO BEADMITTED.TAG:CATHOLIC HEALTH ISALSO EXPANDING ITSEFFORTS THROUGHVOLUNTEERS.SULLIVAN SAYS MORETHAN1,100 PEOPLE HAVESIGNED ON TO HELP INJUST THE PAST FEWDAYS.IN BUFFALO, GILATMELAMED, 7EYEWITNESS NEWS




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.