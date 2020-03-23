Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Gov. DeSantis to speak at 10:30 a.m. Monday in Central Florida

Gov. DeSantis to speak at 10:30 a.m. Monday in Central Florida

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:58s - Published < > Embed
Gov. DeSantis to speak at 10:30 a.m. Monday in Central Florida

Gov. DeSantis to speak at 10:30 a.m. Monday in Central Florida

Gov.

Ron DeSantis is scheduled to hold a news conference Monday morning in Central Florida where a new mobile testing site for the coronavirus is set to open.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Gov. DeSantis to speak at 10:30 a.m. Monday in Central Florida

OUR W-P-T-V NEWS TEAM ISSTAYING ON TOP OF A MAJORANNOUNCEMENT BY GOVERNOR RONDESANTIS TODAY.

HE WILL HOLD ANEWS CONFERENCE AT A MOBILETESTING IN THE VILLAGES AT10-30 THIS MORNING.

WE WILLCARRY THAT LIVE ON AIR AND OOUR APP.THAT NEWS CONFERENCE COMES ASMORE DRIVE THRU-TESTING SITESOPEN ACROSS THE STATE.

THATINCLUDES ONE AT THE HARD ROCKSTADIUM IN MIAMI GARDENS.RIGHT NOW, PEOPLE WHO ARE 65AND OLDER AND HAVE SYMPTOMSCAN GET TESTED AT THE SITE.

INTHE MEANTIME, THE GOVERNORSAYS HE AND STATE LEADERS AREMAKING SURE OUR HOSPITALS HATHE EQUIPMENT THEY NEED.34 PERCENT OF OUR HOSPITALSSTATEWIDE HAVE 50 PERCENT ORGREATER CAPACITY RIGHT NOW.

MYAGENCY FOR HEALTHCAREADMINISTRATION HAS BEENCOMMUNICATION WITH SIX VACANTMEDICAL FACILITIES THROUGHOUTTHE STATE, WHICH WE ARE, IF WENEED TO UTILIZE IT FOR TCOVID-19 RESPONSE EFFORT."ANOTHER DRIVE-THRU TESTINGSITE WILL OPEN IN CENTRALFLORIDA LATER THIS WEEK AT THEORANGE COUNTY CONVENTIONCENT




You Might Like


Tweets about this

RealJaredSimon

Jared Simon RT @WPTV: Gov. DeSantis to speak at 10:30 a.m. at The Villages in Central Florida https://t.co/mh9cwxZY4w 15 minutes ago

WPTV

WPTV Gov. DeSantis to speak at 10:30 a.m. at The Villages in Central Florida https://t.co/mh9cwxZY4w 19 minutes ago

SydneyFox35

Sydney Cameron Gov. DeSantis to speak at The Villages drive-thru testing site on Monday https://t.co/sjG2vaOkZF 1 hour ago

ryanelijah

Ryan Elijah Governor DeSantis will be at The Villages today as a drive- thru testing site opens. https://t.co/4gd1GLHEtl 3 hours ago

eksports_radio

Erik Kohler RT @fox35orlando: The governor will be in The Villages Monday morning for the opening of a drive-thru coronavirus testing site. https://t.c… 10 hours ago

ivonne__munoz

Ivonne Muñoz so wasn’t Mike Pence appointed as coronavirus tsar? why haven’t we heard HIM speak? he’s doing a pretty shitty job… https://t.co/SDjClOikTN 11 hours ago

fox35orlando

FOX 35 Orlando The governor will be in The Villages Monday morning for the opening of a drive-thru coronavirus testing site. https://t.co/dH9m3zXJNl 11 hours ago

RoseValdes4

Rose Valdes RT @JewishOdysseus: So you'd prefer #DownLowGillum? At least Gov DeSantis doesn't have to speak with a male hooker's d!ck in his mouth. 13 hours ago

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.