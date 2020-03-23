Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > City of Bixby to revisit COVID-19 Guidelines

City of Bixby to revisit COVID-19 Guidelines

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 00:34s - Published < > Embed
City of Bixby to revisit COVID-19 Guidelines
City of Bixby to revisit COVID-19 Guidelines
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

City of Bixby to revisit COVID-19 Guidelines

LEADERS IN BIXBY WILLDISCUSS FURTHER STEPS FORHOW BUSINESS SHOULD OPERATEAS THE CORONAVIRUS CONTINUESTO SPREAD.LAST WEEK WE TOLD YOU HOWLOCAL RESTAURANTS ARE STILLALLOWED TO STAY OPEN INBIXBY.

EVEN THOUGH SEVERALCITIES INCLUDING TULSA AREREQUIRING RESTAURANTS TO USEDRIVE THRU' AND 'TAKE OUT'OPTIONS ONLY.

RIGHT NOWBIXBY IS ENCOURAGING ITSBUSINESSES TO DO THE SAMEBUT IT IS NOT MANDATORY.GYMS AND EXERCISE FACILITIESIN BIXBY CAN ALSO STAY OPENBUT THE CITY RECOMMENDS THEYDISCONTINUE ALL GROUPACTIVITIES.

NOW CITY LEADERSSAY THEY PLAN TO REVISITTHIS TOPIC AT A MEETINGLATER TONIGHT.MEANWHILE THE




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.