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Philadelphia Grinds To Halt As Mandatory Stay-At-Home Order Goes Into Effect

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:19s - Published < > Embed
Philadelphia Grinds To Halt As Mandatory Stay-At-Home Order Goes Into Effect
Matt Petrillo reports.
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Philadelphia Grinds To Halt As Mandatory Stay-At-Home Order Goes Into Effect

IN DELAWARE, THEY AREREPORTING 68 CASES AT THISPOINT.OUR MATT PETRILLO IN NORTHERNLIBERTY TOES EXPLAIN WHAT THISORDER FOR PHILADELPHIARESIDENTS TO STAY IN PLACEMEANS.MATT, CAN YOU HEAR ME?NOW ORDER CALLS FOR NO OUTDOOR ACTIVITY UNLESS PEOPLEARE OUT SIZE TO EXERCISE OR GOTO JOB THAT'S BEEN DEEMEDESSENTIAL.THAT'S WHY THIS SIDEWALK HEREON NORTH SECOND STREET BEHINDME IS EMPTY.IT IS MOSTLY A GHOSTTOWN HEREIN NORTH SECOND STREET INNORTHERN LIBERTIES, ASBUSINESSES MOSTLY GRIND TOHALT, THIS MARKET IS ONE AFTERFEW PLACES STILL OPEN.AS PEOPLE WORKING FROM HOMEGRAB WELL THIS NEW WAY OFLIFE.NEW ORDER ISSUED BYPHILADELPHIA LEADERS SUNDAYMANDATES ALL PUBLIC ANDPRIVATE GATHERINGS OF ANYNUMBER OF PEOPLE OUTSIDE ASINGLE HOUSEHOLD AREPROHIBITED.AT RESTAURANTS, WALK IN TAKEOUT ORDERS, ARE NO NO LONGERALLOWED EITHER.PEOPLE CAN ONLY ORDER AND PAYFOR FOOD ON LINE OR BY PHONE.OTHER ACTIVITIES UNDER THE NEWSTAY AT HOME ORDER INCLUDECARING FOR FAMILY MEMBERS,FRIENDS OR PETS IN ANOTHERHOUSEHOLD.DELIVERING ESSENTIAL GOODS OROR TAKE EMERGENCY SERVICES ANDATTENTION.PEOPLE STILL ALLOWEDOUTSIDE FOR ESSENTIAL THINGS




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