Boise woman working to combat face mask shortage

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ITHINK PEOPLE AREPANICKED ANDSCARED AND WHENWE OFFER THESESMALL ACTS OFKINDNESS IT REALLYHELPS COMFORTEVERYBODY."JONES SAYS SHE'SDONE HERRESEARCH TO MAKESURE HER MASKSALIGN WITH THESTANDARDS ON THEC-D-C'S WEBSITE.IF YOU'D LIKE TOHELP WITH THEPROJECT... WE'LLHAVE INFORMATIONFOR YOU ON OURWEBSITE... JUSTHEAD TO SIX ONYOUR SIDE DOT COMAND CLICK"CORONAVIRUS."