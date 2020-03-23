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Gov. Tony Evers announces 'Safer at Home' order coming Tuesday

Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 01:12s - Published < > Embed
Gov. Tony Evers announces 'Safer at Home' order coming Tuesday

Gov. Tony Evers announces 'Safer at Home' order coming Tuesday

The order encourages people to stay at home rather than make "unnecessary trips." The order, according to Evers, would still allow workers providing essential care and services to continue traveling to and from work.

"You can still get out and walk the dogs—it’s good exercise and it’s good for everyone’s mental health," Evers said on Twitter.

"Limit your travel to essential needs like going to the doctor, grabbing groceries, or getting medication."

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Gov. Tony Evers announces 'Safer at Home' order coming Tuesday

BREAKING RIGHT NOW AT NOON:GOVERNOR TONY EVERS PLANS TOISSUE A SAFER AT HOME ORDERTHAT WILL GO INTO EFFECT,TOMORROW.THE ORDER ENCOURAGESPEOPLE TO STAY AT HOME --ANDTO NOT MAKE UNNECESSARY TRIPS.IF YOU DO GO OUT, STAY SIXFEET AWAY FROM OTHERS.GOVERNOREVERS SAYS THE BOTTOM LINE ISQUOTE "FOLKS NEEDS TO STARTTAKING THIS SERIOUSLY."MEANWHILE, THE MILWAUKEECOUNTY HEATH COMMISSIONER HASANNOUCED THE THIRD COVID-19DEATH IN MILWAUKEE COUNTY.

THEM-E REPORTS THE VICTIM IS A 54YEAR OLD MALE WHO WASHOSPITALIZED BECAUSE OF THEVIRUS.AND FOND DU LAC COUNTY ISREPORTING TWO MORE CASES...BRINGING ITS TOTAL NUMBER OFCONFIRMED CASES TO 17.

THECOUNTY ALSO REPORTING THEDEATH OF 55-YEAR-OLD DALEWITKOWSKI OF FOND DU LAC, AS ARESULT OF COVID-19.

HISOBITUARY SAYS HE CONTRACTEDCORONAVIRUS DURING A TRIP TOEGYPT TO CELEBRATE HSWE ARE UP TO AT LEAST 405PEOPLE WHO HAVE TESTEDPOSITIVE FOR COVID-19 -- HALFOF THOSE NUMBERS COMING FROMMILWAUKEE COUNTY.FIVE PEOPLEHAVE DIED IN THE STATE -- ANDTHREE OF THE FIVE ARE FROMMILWAUKEE COUNTY.MORE THAN 62-HUNDRED CORONAVIRUS TESTS HAVECOME BACK NEGATIVE STATEWIDE.




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