Gov. Tony Evers announces 'Safer at Home' order coming Tuesday

BREAKING RIGHT NOW AT NOON:GOVERNOR TONY EVERS PLANS TOISSUE A SAFER AT HOME ORDERTHAT WILL GO INTO EFFECT,TOMORROW.THE ORDER ENCOURAGESPEOPLE TO STAY AT HOME --ANDTO NOT MAKE UNNECESSARY TRIPS.IF YOU DO GO OUT, STAY SIXFEET AWAY FROM OTHERS.GOVERNOREVERS SAYS THE BOTTOM LINE ISQUOTE "FOLKS NEEDS TO STARTTAKING THIS SERIOUSLY."MEANWHILE, THE MILWAUKEECOUNTY HEATH COMMISSIONER HASANNOUCED THE THIRD COVID-19DEATH IN MILWAUKEE COUNTY.
THEM-E REPORTS THE VICTIM IS A 54YEAR OLD MALE WHO WASHOSPITALIZED BECAUSE OF THEVIRUS.AND FOND DU LAC COUNTY ISREPORTING TWO MORE CASES...BRINGING ITS TOTAL NUMBER OFCONFIRMED CASES TO 17.
THECOUNTY ALSO REPORTING THEDEATH OF 55-YEAR-OLD DALEWITKOWSKI OF FOND DU LAC, AS ARESULT OF COVID-19.
HISOBITUARY SAYS HE CONTRACTEDCORONAVIRUS DURING A TRIP TOEGYPT TO CELEBRATE HSWE ARE UP TO AT LEAST 405PEOPLE WHO HAVE TESTEDPOSITIVE FOR COVID-19 -- HALFOF THOSE NUMBERS COMING FROMMILWAUKEE COUNTY.FIVE PEOPLEHAVE DIED IN THE STATE -- ANDTHREE OF THE FIVE ARE FROMMILWAUKEE COUNTY.MORE THAN 62-HUNDRED CORONAVIRUS TESTS HAVECOME BACK NEGATIVE STATEWIDE.