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Report: Harvey Weinstein Tests Positive for Coronavirus in NY Prison

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Report: Harvey Weinstein Tests Positive for Coronavirus in NY Prison

Report: Harvey Weinstein Tests Positive for Coronavirus in NY Prison

Harvey Weinstein has tested positive for the coronavirus, prison officials told a New York state newspaper Sunday, but lawyers and a publicist for the disgraced film producer said they have not been notified and cannot confirm the report.

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Report: Harvey Weinstein Tests Positive for Coronavirus in NY Prison

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