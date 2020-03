Le Yoga pour le stress et l'anxiété 17 hours ago < > Embed Video Credit: HealthChoicesFirst - Duration: 00:55s - Published Le Yoga pour le stress et l'anxiété Ms. Rachel Wainwright, Professeur de yoga, parle du Yoga pour le stress et l'anxiété. 0

Le yoga contribuera à contrer l'anxiété, car cette discipline aide à détendre l'esprit et le système nerveux et aide généralement à relaxer. Lors de la pratique du yoga, nous nous concentrons sur notre respiration. Le lien entre le corps et l'esprit fait donc partie intégrante des postures de yoga. Notre attention est sur notre respiration, et nous choisissons uniquement des postures qui nous permettent de la contrôler. Nous terminons toujours un cours de yoga en prenant la posture savasana. Il s'agit de la posture du cadavre. Vous devez donc vous étendre confortablement sur votre tapis. Cette posture devrait vous procurer une détente profonde, ce qui vous aidera à traiter l'anxiété. Si vous avez des questions sur la manière dont le yoga, la méditation et la respiration peut vous aider à contrer l'anxiété, communiquez avec un instructeur de yoga qualifié de votre région.





