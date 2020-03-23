Answering your questions: symptoms, testing, contagiousness and more

WE KNOW YOU HAVE ALOT OF QUESTIONSABOUT THECORONAVIRUSOUTBREAK.AND THAT IS WHY 7EYEWITNESS NEWS ISDEDICATING AREPORTER EVERY DAYTO SPECIFICALLYGETTING ANSWERS TOYOUR QUESTIONS.
..TONIGHT -- OUR OLIVIAPROIA SPEAKS WITH ADOCTOR ON THEFRONT LINES OF THIWAR AGAINST COVID-19.THIS IS ANUNPRECEDENTEDTIME.
WE HAVEQUESTIONS.
WE NEEDANSWERS.
THAT'SWHY 7 EYEWINTESSNEWS HAS TURNED TOTHE EXPERTS.SOT 00:05DR: PEOPLE SHOULDN'TPANIC.
THIS IS NOT THEPLAGUE.DR. SANJAY SETHI IS APROFESSOR ANDCHIEF OF PULMONARYAND CRITICALMEDICINE AT THEJACOBS SCHOOL OFMEDICINE.HE IS ON THE FRONTLINES OF TREATINGTHE CORONAVIRUS.SOT 00:14DR: IF YOU HAVE A BITOF A FEVER AND ACOLD, I WOULD NOTRUSH OUT AND TRY TOFIND OUT IF I HAVECOVID.
A.
WE DON'THAVE THE TESTS.
B.
IFYOU'RE YOUNG, IFYOU'RE OTHERWISEHEALTHY, IF YOU'REDOING OKAY WITH IT.IT'S BETTER TO STAYHOME AND RIDE IT OUTAT THIS TIME.SOT 00:03DR: COMPLETEQUARANTINEYOURSELF AND GIVEYOURSELF 14 DAYS.SO, IF YOU DON'T HAVEUNDERLYING HEALTHCONDITIONS, WHENDO YOU MAKE THEDECISION THAT YOUNEED TO BE TESTEDFOR COVID 19?SOT 00:11DR.: IF YOU GET SHORTOF BREATH, THAT'SDEFINITELY A SIGNTHAT YOUR LUNGS AREGETTING ENWALLEDAND THAT'S ONE.
OR IFYOU DEVELOP ANYCHEST COMFORT ORPAIN.HERE'S GLIMPSE TOTHE FRONT LINES -THIS IS WHAT MEDICALPROFESSIONALS AREWEARING WHENTREATING COVID 19PATIENTS.SOT 00:10DR: THAT'S WHY YOU'REFULLY GOWNED WITHGLOVES.
THE IDEA ISTHAT YOU SHOULD NOTBE CARRYING IT OUTNOT JUST TO INFECTYOURSELF BUT ALSOTO SPREAD IT BEYONDTHAT.THIS QUESTIONCOMES FROM AMY INANGOLA.
IS A PERSONWHO HAS COVID 19CONTAGIOUS BEFORETHEY EVEN HAVESYMPTOMS?
IF THEYARE CONTAGIOUSBEFORE SHOWINGSYMPTOMS, HOW ISCOVID 19 SPREAD TOANOTHER PERSON?SOT 00:07DR: THERE IS APOSSIBILITY, IN THOSEFOUR OR FIIVE DAYSBEFORE THEYDEVELOP SYMPTOMS,THEY COULD HAVEBEEN INFECTIOUS.SOT 00:09DR: IF YOU'RE NOTHAVING SYMPTOMS,YOU'RE CARRYING IT INYOUR NOSE ANDCARRYING IT IN YOURTHROAT.
THE MERE ACTOF BREATHINGGENERATES SOMEAEROSOLS.DR. SETHI SAYS THAT'SWHY IT'S IMPORTANTTO QUARANTINEAFTER POSSIBLYCOMING INTOCONTACT WITHSOMEONE WHO HASCONTRACTED THECORONAVIRUS.
THAT'SALSO WHY IT'SIMPORTANT NOT TOTOUCH YOUR FACE.THIS QUESTION ISFROM TANA INORCHARD PARK.
DOHAVING AN UP TO DATEPNEUMONIA VACCINEHELP IN THE CASE OFCOVID 19?
THE SIMPLEANSWER IS YES.SOT 00:02DR: THE VIRUS ITSELFCAN CAUSEPNEUMONIA.SOT 00:09DR: THE SECOND THINGTHAT CAN HAPPEN ISYOU CAN DEVELOP ASECONDARYBACTERIALPNEUMONIA.
AND THECHANCES OF GETTINGTHAT WOULD BEREDUCED.AND DOES SMOKINGHAVE AN AFFECT ONYOUR BODY'S ABILITYTO FIGHT THE VIRUS?SOT 00:03DR: IF YOU ARESMOKING AND VAPING,YOU ARE INCREASINGTHE RISK.SOT 00:02DR: THERE'S MORECHANCES OF YOUDEVELOPING TROUBLE.OUTRO: 7EYEWITNESS NEWSWILL CONTINUE TOTRY TO ANSWER YOURCOVID-19 QUESTIONS,SO KEEP SENDINGTHEM IN.
FOR NOW, INBUFFALO, OLIVIAPROIA, 7 EYEWITNESSNEWS.AS COVID-19 RAPIDL