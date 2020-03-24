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MBTA announces service changes to help essential workers

Video Credit: WCVB - Duration: 00:44s - Published < > Embed
MBTA announces service changes to help essential workers

MBTA announces service changes to help essential workers

The MBTA is making changes to its schedule to help essential workers get to their places of employment.

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MBTA announces service changes to help essential workers

THE STORY.KATIE: AS I’VE BEEN TELLING YOU,THE MBTA HAS BEEN ADJUSTINGSERVICE DAILY AS THEY NAVIGATETHESE UNCHARTED WATERS.THE FOCUS NOW IS GETTING MEDICALPROFESSIONALS HERE TO LONGWOODMEDICAL.STARTING TOMORROW, THE MBTA WILLBE ADJUSTING THE COMMUTER RAILSCHEDULE.THEY WILL ALLOW FOR 5 TRAINS TOARRIVE IN BOSTON BEFORE 7:00A.M.THIS IS TO ACCOMMODATE MEDICALPROFESSIONALS AND OTHER FIRSTRESPONDERS, ALONG WITH SHIFTCHANGES AT AREA HOSPITALS.SO, AS PART OF THIS CHANGE, THEMBTA IS REMINDING EVERYONE THATTHE BUSES AND TRAINS SHOULD NOWBE USED FOR ONLY ESSENTIALTRAVEL.OF COURSE, THAT CORRESPONDS WITHTHE ADVISORY FROM THE GOVERNOR.THE T SAYS IT WILL CONTINUE TO




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SalemAMB

SalemAMB Salem Ma Ok so you know the #mbta is on a revised schedule starting today. I picked this article to share as it gives some m… https://t.co/xoliohBSrx 1 week ago

MarlBPatch

Marlborough Patch MBTA Announces Service Changes Over Coronavirus https://t.co/AUJEIraEGd 1 week ago

WorcesterPatch

Worcester Patch MBTA Announces Service Changes Over Coronavirus https://t.co/QyCJEReQOR https://t.co/k9Y7rbkL2D 1 week ago

FraminghamPatch

Framingham Patch MBTA Announces Service Changes Over Coronavirus https://t.co/L8cp98zjmN 1 week ago

NECN

NECN The MBTA is making changes to its transportation service due to concerns about the coronavirus https://t.co/DJDJEMNb4d 1 week ago

Karynregal

KarynRegal #breaking .@mbta announces #COVID19 related service changes. @wbznewsradio 1 week ago

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