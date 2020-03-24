We're Open Green Country: Antoinette Baking Company

COFFEE BEFORE YOU HEAD TOTHE OFFICE..
OR WORK FROMHOME.ONE THE PLACES YOU MIGHTWANT TO CHECK OUT IS"ANTOINETTE'S"BAKERY IN DOWNTOWN TULSA..OFFERING BREAFKAST ITEMSFOR DELIVERY OR ORDERING BYPHONE.
THEY'RE OPEN FROMSEVEN A-M TO FOURP-M.OLD SCHOOL BAGEL IS ALSO ALOCAL FAVORITE IN THECOMMUNITY.THEY HAVE TWO LOCATIONSSTILL OPEN FOR DRIVE-THRU ORCALL-IN ORDERS ONLY... ONBROOKSIDE AND SOUTH TULSA.THEY'RE OPEN AT SIX A-M.ANOTHER LOCAL OPTION THISMORNING IS THE "SAINT AMONBAKING COMPANY"..
A FRENCHBAKERY IN TULSA.
THEY HAVEAN ASSORTMENT OF PASTRIESAND FRESH BAKED BREAD.THEY'RE OPEN FROM SIX A-M TOFIVE P-M..
LOCATED ONSHERIDAN AND 121ST STREET.IF YOU LIVE IN BROKENARROW... SHILOH'SRESTAURANT..
AFIVE-GENERATION FAMILYBUSINESS..
IS OPEN FORCARRY-OUT.
THEY WILL ALSODELIVER FOR FREE IN AFIVE-MILE RADIUS.
THEY'REOPEN AT TEN A-M.MANY OF LOCAL RESTAURANTSHAVE HAD TO ADJUST THEIRHOURS..
AND MADE THE TOUGHDECISION TO LAY OFFEMPLOYEES TEMPORARILY, UNTILTHEY CAN HIRE THEM BACK.THAT IS WHY WE WILL CONTINUETO DO OUR PART AND HIGHLIGHTTHEM ON "WE'RE OPEN GREENCOUNTRY" SERIES.
REPORTINGIN DOWNTOWN TULSA, GP, 2WFY."NOW YOUR 2 WORKS FOR YOUFORECAST"