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Las Vegas valley Smith's workers dance as they work

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:50s - Published < > Embed
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Las Vegas valley Smith's workers dance as they work

VIDEO TO TEACH EVERYONE ABOUTSOCIAL DISTANCING...TAKING THE ADVICE FROM SINGEROLLY MURS...TAKE.A LOOKNATS YOUTUBE VIDEOTHEY'RE STILL WORKING HARD BUTHAVING SOME FUN AT THE SAMETIME SMITHS EMPLOYEE MARY MARCUSAYS IT'S JUST AN UP LIFTINGVIDEO AND A GREAT,FUN WAY TO DE-STRESS FOR A FEWMINUTES.AND SHE SAYS IT'S A REMINDER TOBE GRATEFULWE ARE REALLY WORKING HARD WEARE WORKING AROUND THE CLOCKTO KEEP THE ESSENTIAL STOCKEDAND AVAILABLE FOR THE CUSTOMERSAND IT IS REALLY HARD AND WE'REBEYOND GRATEFUL TO STILL BEEMPLOYED DURING THIS TIME BC WEKNOW SO MANY PEOPLE HAVE BEENHIT HARD.ADLIB WITH JUSTINWE START WITH 10 MPH BREEZESAND TEMPERATURES IN THE 50S.GUSTY DAYTIMEWINDS, ESPECIALLY IN THE LATEAFTERNOON, ARE EXPECTED TO HIT30 MPH TODAY.




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