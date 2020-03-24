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Bucks County Officials Give Update On Coronavirus Cases In County

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:53s - Published < > Embed
Bucks County Officials Give Update On Coronavirus Cases In County

Bucks County Officials Give Update On Coronavirus Cases In County

Officials in Bucks County are urging residents to leave testing to those most in need.

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Bucks County Officials Give Update On Coronavirus Cases In County

MATT PETRILLO, CBS 3,"EYEWITNESS NEWS."THANK YOU, MATT.WITHIN THE LAST HOURAUTHORITIES IN BUCKS COUNTYOFFERED AN UPDATE ON COVID-19CASES THERE.THERE ARE CURRENTLY 69 CASESIN THE COUNTY.THREE PEOPLE ARE CURRENTLYHOSPITALIZED.OFFICIALS URGE BUCKS COUNTYRESIDENTS TO LEAVE TESTING FORTHE VIRUS FOR THOSE MOST INNEED.IF YOU AREN'T REALLY SICK,IF YOU CAN TAI HOME, AND YOUARE FEELING WELL ENOUGH,NERVOUS, MAY HAVE CORONAVIRUS,THOSE ARE THE PEOPLE WE DON'TWENT TO RUSH OUT.PEOPLE WHO ARE STAY HOMECOMFORTABLY, IF YOU FEEL NOTSHORT OF BREATH, DON'T HAVEANY MAJOR SYMPTOMS OR ASKPEOPLE NOT TO OVERWHELM THEEMERGENCY RAMS JUST TO GETDEATH TEST.THAT WILL SAID, NOT FEELINGWELL, FEEL SHORT OF BREATH,CAN'T GO UP THE STEPS WITHOUTBEING SHORT OF BREATH THOSEKIND OF SITUATIONS, HIGHFEVERS, OF COURSE, WEENCOURAGE PEOPLE TO SEEKMEDICAL CARE.BUCKS COUNTY AUTHORITIES




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CardellHoward5

Cardell Howard RT @CBSPhilly: LIVE ON CBSN PHILLY: Bucks County officials give an update on COVID-19 response https://t.co/Lc9sL3mezU 5 days ago

CBSPhilly

CBS Philly LIVE ON CBSN PHILLY: Bucks County officials give an update on COVID-19 response https://t.co/Lc9sL3mezU 5 days ago

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