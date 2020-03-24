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Downed tree knocks out power to residents who stocked up on food

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Downed tree knocks out power to residents who stocked up on food

Downed tree knocks out power to residents who stocked up on food

A downed tree knocked out power to residents in Hull, many of whom stocked up on food.

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Downed tree knocks out power to residents who stocked up on food

LOSING IT.MATT?REPORTER THERE IS NEVER A GOODTIME TO LOSE POWER, BUT LIKE YOUSAID, THE RESIDENTS WHO STOCKEDUP ON FROZEN FOOD AND PERISHABLEITEMS, THIS COULD NOT HAVE COMEAT A WORSE TIME.WITH A FRIDGE FULL OF FOOD ANDHER POWER OUT, CARLA BORROWEDTWO COOLERS AND DROVE OUT OFTOWN TO MAKE SURE PERISHABLE DIDNOT GO BAD.I CAN’T REPLACE IT BECAUSEOBVIOUSLY EVERYWHERE AROUNDHERE, PEOPLE ARE GETTING FOODMADLY SO I CAN’T LOSE IT.REPORTER: CARL AND OTHERRESIDENTS IN THE DARK FOR MORETHAN 12 HOURS AFTER A LARGE TREECAME CRASHING DOWN, TAKING THEMAIN TRANSMISSION LINE.




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CagninaPaul

Paul Cagnina RT @WCVB: Downed tree knocks out power to Hull; residents worry about keeping bulk food cold https://t.co/bpuRAs1VQP 1 hour ago

MegWeil

SolMan Downed tree knocks out power to Hull; residents worry about keeping bulk food cold.... #stophordingthefuckingfood https://t.co/6iGbzBKyx3 1 hour ago

WCVB

WCVB-TV Boston Downed tree knocks out power to Hull; residents worry about keeping bulk food cold https://t.co/bpuRAs1VQP 2 hours ago

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7News Boston WHDH Downed tree in Hingham knocks out power to Hull residents https://t.co/K2HydYFzz5 4 hours ago

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