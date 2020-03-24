Downed tree knocks out power to residents who stocked up on food

LOSING IT.MATT?REPORTER THERE IS NEVER A GOODTIME TO LOSE POWER, BUT LIKE YOUSAID, THE RESIDENTS WHO STOCKEDUP ON FROZEN FOOD AND PERISHABLEITEMS, THIS COULD NOT HAVE COMEAT A WORSE TIME.WITH A FRIDGE FULL OF FOOD ANDHER POWER OUT, CARLA BORROWEDTWO COOLERS AND DROVE OUT OFTOWN TO MAKE SURE PERISHABLE DIDNOT GO BAD.I CAN’T REPLACE IT BECAUSEOBVIOUSLY EVERYWHERE AROUNDHERE, PEOPLE ARE GETTING FOODMADLY SO I CAN’T LOSE IT.REPORTER: CARL AND OTHERRESIDENTS IN THE DARK FOR MORETHAN 12 HOURS AFTER A LARGE TREECAME CRASHING DOWN, TAKING THEMAIN TRANSMISSION LINE.