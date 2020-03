Largas filas en Costco de Chico 4 minutes ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Largas filas en Costco de Chico La tienda Costco en Chico está dedicando la primera hora de dos días a la semana a los adultos mayores. Aun así experimentan largas filas. 0

shares ShareTweetSavePostSend Largas filas en Costco de Chico ### hoy costco dedico la primera hora para los clientes de edad avanzada. Pero aun aí hubo largas filas. La tienda de chico abró a las ocho de la mañana en su ubicacón de martin luther king junior parkway. Se puede ver la fila iba ás alá de la parte de atás de la tienda. Hay conos para mantener a todos ordenados. Algunas personas expresaron descontento por la cantidad de gente que haía. La hora dedicada a los adultos mayores aplica en todos los costcos excepto por el centro de negocios. La compaía planea hacer esto dos veces a la semana.





