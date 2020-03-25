Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Senators expected to vote on $2T COVID-19 economic relief package

Senators expected to vote on $2T COVID-19 economic relief package

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 00:47s - Published < > Embed
Senators expected to vote on $2T COVID-19 economic relief package
A vote is expected Wednesday on a $2 Trillion COVID-19 economic relief package.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Senators expected to vote on $2T COVID-19 economic relief package

COVID-19 ECONOMIC RELIEFPACKAGE.

THIS IS THE THIRDATTEMPT -- TO PASS THE BILL.DEMOCRATIC SENATORS -- HAVESTOPPED IT TWICE BEFORE.

THISPLAN -- WOULD PROVIDE ECONOMICRELIEF TO BUSINESSES -- ANDGIVE WORKERS AND INDUSTRIESIMPACTED FINANCIAL AID.

SEN.CHUCK SCHUMER / (D) MINORITYLEADER: "WE ARE VERY, VERYPLEASED WITH WHAT SEEMS TO BEMOVING FORWARD IN THE BILL -IN THE BIPARTISAN BILL" SEN.MITCH MCCONNELL / (R) MAJORITYLEADER: "IT'S THE MOST SERIOUSTHREAT TO AMERICANS' HEALTH INOVER A CENTURY." ARIZONASENATORS -- ARE RESPONDING TOTHE LEGISLATION.

KYRSTENSINEMAISSUED A STATEMENT TODAY --URGING THE SENATE TO PASS THEBILL.

AND MARTHA MCSALLY --INTRODUCED ANOTHER BILL TODAY-- THAT WOULD WITHHOLDSENATORS PAY -- UNTIL THEECONOMIC RELIEF PACKAGE -- ISPASSED.THE DOW SAW ITS BIGGEST POINTGAIN O




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.