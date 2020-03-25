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Buffalo photographer showcases beauty in isolation

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 02:23s - Published < > Embed
Buffalo photographer showcases beauty in isolation

Buffalo photographer showcases beauty in isolation

Jenny Sondel was feeling a little bit isolated in the current coronavirus climate.

She decided to go to the thing she loves: photography.

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Buffalo photographer showcases beauty in isolation

EVERYDAY, WE'RHIGHLIGHTING THESPIRIT OF THE CITY OFGOOD NEIGHBORS--SHOWCASING HOWEVERYDAY PEOPLE--ARE DOINGEXTRAORDINARYTHINGS TO MAKE"RIGHT NOW" --JUST A LITTLE BITBETTER.IT'S PART OF OINITIATIVE CALLED"BUFFALO STRONG."AND ED DRANTCHEXPLAINS HOW ONEPHOTOGRAPHER ISCAPTURING THISSPIRIT THROUGH THELENS OF HER CAMERA.ED?WE USE PICTURES TOTELL A STORY--DOCUMENTING A TIMEIN OUR LIVES THATMADE US HAPPY--OR SOMETHING THATWE WANT TOREMEMBER FOREVER.AND THAT'S EXACTLYWHAT ONE "EASTAMHERSTPHOTOGRAPHER" ISDOING.JENNY SONDEL ISDOCUMENTING LIFE ASWE KNOW IT--AT THIS MOMENT--IN A SERIES CALLED"PROJECT STAY ATHOME."SO MANY PEOPLE ARESTRUGGLING INISOLATION--UNSURE OF THEFUTURE--LOOKING FOR A SENSEOF NORMALCY.JENNY WAS IN THATSAME SITUATION.SO SHE WENT TOSOMETHING SHELOVES:TAKING PICTURES.ONLY NOW, THEY'REOF PEOPLE ON THEIRPORCHES...BEHIND GLASSDOORS...SIX FEET AWAY...9.18.04 I SEE THE JOYTHEY'VE HAVING INTHEIR HOME ... ANDKIDS CONNECTINGWITH THEIR PARENTS,IN A WAY MAYBE THEYCOULDN'T BEFOREBECAUSE WE ARE SODRIVEN TO WORK ANDHUSTLE ANDSOMETIMES THEREISN'T TIME FOR THAT...9.18.189.20.48 I HOPE THATPEOPLE LOOK BACK,EVEN ON THEIRPHOTOS AND THINK OFTHE TIME THEY GOT TOSPEND TOGETHER.

IHOPE THEY LOOK BACKAT THE PHOTOS ANDTHINK WOW THAT'SREALLY COOL THAT IGOT THATDOCUMENTED ANDCAN'T WAIT TO SHOWMY KIDS 9.21.00SONDEL SAYS, WHAVE TO FIND THESILVER LINING--AND FIND A WAY TOCONNECT WITHPEOPLE--DESPITE THEDISTANCE BETWEENUS.SHE'S SNAPPINGAROUND THENORTHTOWNSYOU CAN FIND A LINKTO HER INSTAGRAMPAGE ON WKBW.COM




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